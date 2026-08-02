  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۸

معلم: پیاده‌روی حرم تا حرم در شیروان برگزار می‌شود

معلم: پیاده‌روی حرم تا حرم در شیروان برگزار می‌شود

شیروان- رییس اداره تبلیغات اسلامی شیروان از برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین خبر داد.

حجت‌الاسلام محمد معلم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی ساعت ۱۷ عصر اربعین از حرم امامزاده هادی النقی (ع) تا حرم امامزاده حمزه رضا(ع) برگزار می‌شود.

وی ضمن اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن این مراسم معنوی گفت: ۲۴ موکب برای خدمت رسانی به زائران اعلام آمادگی کردند که ۱۸ موکب در مسیر جاده حاجیلو به زیارت و مابقی در سطح شهر برپا می‌شود

حجت‌الاسلام معلم ادامه داد: این مراسم با هدف گرامی‌داشت فرهنگ عاشورا، ترویج شعائر حسینی و تجدید عهد با آرمان‌های نهضت سیدالشهدا(ع) برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای رفاه شرکت‌کنندگان بیان کرد: ضمن فضاسازی محیطی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و پذیرایی از زائران، هماهنگی لازم با شهرداری جهت جابجایی زائران از زیارت به شیروان انجام گرفته است.

کد مطلب 6906566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها