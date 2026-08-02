حجت‌الاسلام محمد معلم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی ساعت ۱۷ عصر اربعین از حرم امامزاده هادی النقی (ع) تا حرم امامزاده حمزه رضا(ع) برگزار می‌شود.

وی ضمن اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن این مراسم معنوی گفت: ۲۴ موکب برای خدمت رسانی به زائران اعلام آمادگی کردند که ۱۸ موکب در مسیر جاده حاجیلو به زیارت و مابقی در سطح شهر برپا می‌شود

حجت‌الاسلام معلم ادامه داد: این مراسم با هدف گرامی‌داشت فرهنگ عاشورا، ترویج شعائر حسینی و تجدید عهد با آرمان‌های نهضت سیدالشهدا(ع) برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای رفاه شرکت‌کنندگان بیان کرد: ضمن فضاسازی محیطی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و پذیرایی از زائران، هماهنگی لازم با شهرداری جهت جابجایی زائران از زیارت به شیروان انجام گرفته است.