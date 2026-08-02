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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۳

سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال به ایران بازگشت

سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال به ایران بازگشت

سوتیریس مانولوپولوس، سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال به ایران بازگشت تا تمرینات تیمش را برای انتخابی جام جهانی و بازی های آسیایی از سر بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سوتیریس مانولوپولوس سرمربی تیم ملی بسکتبال آقایان ایران، عصر امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ماه از طریق فرودگاه بین‌ المللی امام خمینی (ره) جهت برگزاری اردوهای آماده‌سازی تیم ملی پیش از اعزام به پنجره چهارم مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ و بازی‌های آسیایی ناگویا وارد کشور شد.

دیدارهای پنجره چهارم در گروه E به طور متمرکز در شهر مانیل کشور فیلیپین برگزار خواهد شد. برنامه بازی‌های ایران در پنجره چهارم به شرح زیر است:

جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵:

ایران - نیوزیلند ساعت ۹:۳۰

یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵:

ایران - فیلیپین ساعت ۱۵:۳۰

کد مطلب 6906573

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