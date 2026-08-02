به گزارش خبرگزاری مهر، پس از مثبت شدن تست دوپینگ کشتیگیر گرجستانی در رقابتهای جهانی ۲۰۲۴ آلبانی، رنگ مدال محمد نخودی از برنز به نقره تغییر یافت و با اصلاح نتایج تیمی و تأیید اتحادیه جهانی کشتی، عنوان نایبقهرمانی جهان بهصورت رسمی به تیم ملی کشتی آزاد ایران تعلق گرفت.
کاپ نایبقهرمانی تیم ایران، در حاشیه برگزاری رقابتهای کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان که به میزبانی شهر باکو پایتخت کشور آذربایجان در حال برگزاری است، به نماینده فدراسیون کشتی تحویل داده شد. این کاپ پس از ورود به کشور، در موزه افتخارات کشتی ایران قرار گرفت.
این عنوان در ادامه روند موفقیتهای تیم ملی کشتی آزاد ایران که از سال ۲۰21 تا ۲۰۲۵ کسب شده است و نشاندهنده تداوم قدرت کشتی ایران در سطح اول جهان است.
کاپ نایبقهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابتهای جهانی ۲۰۲۴ آلبانی، پس از پیگیریهای مستمر فدراسیون کشتی به کشور بازگشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، پس از مثبت شدن تست دوپینگ کشتیگیر گرجستانی در رقابتهای جهانی ۲۰۲۴ آلبانی، رنگ مدال محمد نخودی از برنز به نقره تغییر یافت و با اصلاح نتایج تیمی و تأیید اتحادیه جهانی کشتی، عنوان نایبقهرمانی جهان بهصورت رسمی به تیم ملی کشتی آزاد ایران تعلق گرفت.
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