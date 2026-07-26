پل هوایی میان واشنگتن-تل آویو برای انتقال گسترده تسلیحات 

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی (کان) اعلام کرد که آمریکا با ارسال دهها هواپیمای سوخترسان، جنگنده و محمولههای مهمات و تسلیحات از طریق یک «پل هوایی»، به تقویت حضور نظامی خود در سرزمینهای اشغالی ادامه می دهد.
در پی گسترش ناامنی در پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه طی هفتههای اخیر ، بخش قابل توجهی از اسکادران نظامی این کشور در منطقه به سرزمینهای اشغالی منتقل شده است. گزارش منابع نظامی رژیم صهیونیستی فاش کرد که طی دو هفته گذشته، حدود ۹۰ هواپیمای سوخترسان آمریکایی در پایگاههای هوایی رژیم صهیونیستی و فرودگاه «بنگوریون» به زمین نشستهاند.
این نهاد رسانهای صهیونیست که تلاش دارد فضای کنونی را به دوره ای از آغاز جنگ گسترده علیه ایران تشبیه کند، تا به این ترتیب بر روند فرار نیروی هوایی آمریکا از پایگاههای کشورهای عربی سرپوش بگذارد، مدعی است که تحرکات کنونی شبیه به تحرکات نظامی قبل از آغاز جنگ علیه ایران است.
در همین رابطه، وبسایت «واللا» به نقل از یک منبع نیروی هوایی رژیم صهیونیستی که نامش را فاش نکرد، گزارش داد که ارتش آمریکا قصد دارد ۱۰۰ هواپیمای سوخترسان را در پایگاههای نظامی و فرودگاه «رامون» در جنوب سرزمینهای اشغالی مستقر کند.
این در حالی است که انتقال تعداد زیادی از هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی و استقرار آنها در فرودگاههای سرزمینهای اشغالی به عامل درگیری و تنش میان کابینه رژیم صهیونیستی تبدیل شده است و در حالی که برخی وزرای امنیتی، این اقدام را برای حمایت نظامی از تل آویو ضروری میدانند، برخی دیگر از وزرا و شخصیتهای صهیونیستی نسبت به مزاحمتهای این سوخت رسانها در فرودگاههای سرزمینهای اشغالی هشدار دادهاند.
در پی این تحرکات، مقامات رژیم صهیونیستی نسبت به بروز اختلال در پروازهای غیرنظامی در طول فصل سفرهای تابستانی هشدار دادهاند. «شارون کیدمی»، مدیرکل سازمان فرودگاههای اسرائیل با اشاره به احتمال لغو بیش از ۵۰ هزار بلیت سفر، در اظهاراتی گفت: «این تأخیرها پیامدهای عملیاتی فوری و خطرناکی دارد.»
در همین رابطه، «موشه بنزاکن»، مدیرکل وزارت حملونقل رژیم صهیونیستی گفت: «مقامات اجازه نخواهند داد هواپیماهای سوخترسان آمریکایی بیشتری در فرودگاه فرود بیایند.»
وی افزود که «به واحد کنترل ترافیک هوایی اسرائیل دستور داده شده است با هیچ درخواست دیگری برای فرود این هواپیماها موافقت نکند.»
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