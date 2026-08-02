شکارچیان متخلف در پارک ملی بمو به دام افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر، برومندفر گفت: در راستای اجرای برنامه‌های حفاظتی و تشدید نظارت بر عرصه‌های تحت مدیریت، نیروهای یگان حفاظت پارک ملی بمو طی یک هفته گذشته با همکاری سپاه شهرک سعدی و در جریان گشت و پایش مستمر منطقه، دو عملیات جداگانه برای مقابله با شکار غیرمجاز اجرا کردند.

وی با اشاره به نتایج این عملیات‌ها افزود: مأموران در بازرسی از یکی از خودروهای متخلفان، لاشه یک رأس میش وحشی را کشف و ضبط کردند. همچنین در عملیات دیگری که پس از تعقیب و مراقبت انجام شد، یک قبضه سلاح بادی PCP به همراه لاشه تعدادی پرنده شکارشده از متخلفان کشف شد.

رئیس پارک ملی بمو با بیان اینکه پرونده متهمان برای رسیدگی و سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع شده است، تصریح کرد: یگان حفاظت با هرگونه شکار و صید غیرمجاز در مناطق تحت مدیریت برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد داشت.

برومندفر با تأکید بر اهمیت حفاظت از پارک ملی بمو گفت: این منطقه یکی از ارزشمندترین زیستگاه‌های حیات وحش کشور محسوب می‌شود و صیانت از آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم در گزارش تخلفات زیست‌محیطی است.

وی ادامه داد: مقابله با شکار غیرمجاز تنها به حفظ گونه‌های جانوری محدود نمی‌شود، بلکه نقش مهمی در حفظ تعادل اکولوژیکی، پایداری زیست‌بوم‌ها و صیانت از تنوع زیستی کشور دارد.

رئیس پارک ملی بمو در پایان از همکاری سپاه شهرک سعدی در اجرای این عملیات‌ها قدردانی کرد و گفت: هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول، ضریب حفاظت از مناطق تحت مدیریت را افزایش داده و نقش مؤثری در پیشگیری و مقابله با جرائم حوزه محیط زیست ایفا می‌کند.