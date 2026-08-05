حجت‌الله عبدلی گشتاسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع آتش سوزی در پارک ملی بمو شیراز گفت: آتش‌سوزی ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۱۳ مردادماه به محیط زیست فارس گزارش شد و بلافاصله نیروهای یگان حفاظت، آتش‌نشانی، گروه‌های مردمی و تیم‌های واکنش سریع برای مهار حریق به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: نخستین مرحله عملیات اطفای حریق حدود ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵بعدازظهر به پایان رسید اما به دلیل شرایط خاص منطقه و احتمال باقی ماندن کانون‌های کوچک آتش، نیروهای عملیاتی برای پایش در محل حضور داشتند.

مدیر بحران اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس ادامه داد: حدود ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ عصر همان روز بار دیگر آتش در همان محدوده گزارش شد و نیروها مجدداً وارد عملیات شدند تا اینکه حریق ساعت ۲۲:۳۰ شب به طور کامل مهار شد.

علت آتش‌سوزی همچنان مشخص نیست

عبدلی گشتاسب با اشاره به اینکه علت وقوع این آتش‌سوزی هنوز مشخص نشده است، گفت: بررسی‌های کارشناسی برای تعیین منشأ حادثه در حال انجام است و پس از تکمیل بررسی‌ها نتیجه اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه محل وقوع حادثه در ارتفاعات ضلع جنوبی پارک ملی بمو قرار دارد، اظهار کرد: فصل گرما و خشکی کامل پوشش گیاهی، وزش باد و صعب‌العبور بودن منطقه از مهم‌ترین عواملی هستند که عملیات اطفای حریق را با دشواری مواجه می‌کنند.

مدیر بحران اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس افزود: در این مناطق امکان استفاده از خودروها و تجهیزات سنگین آتش‌نشانی وجود ندارد و عملیات تنها توسط نیروهای آموزش‌دیده، کوهنورد و صخره‌نورد انجام می‌شود.

وی ادامه داد: نیروهای عملیاتی ناچار هستند تجهیزات اطفای حریق، مخازن آب، دمنده‌ها و اقلام مورد نیاز را که بین ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم وزن دارند، در مسیرهای سخت و کوهستانی حمل کنند.

عبدلی گشتاسب خاطرنشان کرد: تغییر جهت باد، دود ناشی از حریق، محدود بودن قدرت مانور نیروها، احتمال سقوط سنگ و کاهش دید در تاریکی شب از دیگر مخاطراتی است که عملیات اطفای حریق در ارتفاعات را با خطر همراه می‌کند.

وی تأکید کرد: با وجود مهار کامل آتش، کارشناسان محیط طبیعی و نیروهای پایش همچنان در منطقه حضور دارند تا از شعله‌ور شدن دوباره کانون‌های احتمالی آتش جلوگیری شود. همچنین علت وقوع این حادثه نیز در دست بررسی کارشناسی است.