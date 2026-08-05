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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۷

آتش‌سوزی پارک ملی بمو شیراز طی دو مرحله مهار شد

آتش‌سوزی پارک ملی بمو شیراز طی دو مرحله مهار شد

شیراز-مدیر بحران اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس از مهار کامل آتش‌سوزی ارتفاعات ضلع جنوبی پارک ملی بمو طی ۲ مرحله خبر داد و گفت: نیروهای محیط زیست همچنان برای پایش در محل مستقر هستند.

حجت‌الله عبدلی گشتاسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع آتش سوزی در پارک ملی بمو شیراز گفت: آتش‌سوزی ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۱۳ مردادماه به محیط زیست فارس گزارش شد و بلافاصله نیروهای یگان حفاظت، آتش‌نشانی، گروه‌های مردمی و تیم‌های واکنش سریع برای مهار حریق به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: نخستین مرحله عملیات اطفای حریق حدود ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵بعدازظهر به پایان رسید اما به دلیل شرایط خاص منطقه و احتمال باقی ماندن کانون‌های کوچک آتش، نیروهای عملیاتی برای پایش در محل حضور داشتند.

مدیر بحران اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس ادامه داد: حدود ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ عصر همان روز بار دیگر آتش در همان محدوده گزارش شد و نیروها مجدداً وارد عملیات شدند تا اینکه حریق ساعت ۲۲:۳۰ شب به طور کامل مهار شد.

علت آتش‌سوزی همچنان مشخص نیست

عبدلی گشتاسب با اشاره به اینکه علت وقوع این آتش‌سوزی هنوز مشخص نشده است، گفت: بررسی‌های کارشناسی برای تعیین منشأ حادثه در حال انجام است و پس از تکمیل بررسی‌ها نتیجه اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه محل وقوع حادثه در ارتفاعات ضلع جنوبی پارک ملی بمو قرار دارد، اظهار کرد: فصل گرما و خشکی کامل پوشش گیاهی، وزش باد و صعب‌العبور بودن منطقه از مهم‌ترین عواملی هستند که عملیات اطفای حریق را با دشواری مواجه می‌کنند.

مدیر بحران اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس افزود: در این مناطق امکان استفاده از خودروها و تجهیزات سنگین آتش‌نشانی وجود ندارد و عملیات تنها توسط نیروهای آموزش‌دیده، کوهنورد و صخره‌نورد انجام می‌شود.

وی ادامه داد: نیروهای عملیاتی ناچار هستند تجهیزات اطفای حریق، مخازن آب، دمنده‌ها و اقلام مورد نیاز را که بین ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم وزن دارند، در مسیرهای سخت و کوهستانی حمل کنند.

عبدلی گشتاسب خاطرنشان کرد: تغییر جهت باد، دود ناشی از حریق، محدود بودن قدرت مانور نیروها، احتمال سقوط سنگ و کاهش دید در تاریکی شب از دیگر مخاطراتی است که عملیات اطفای حریق در ارتفاعات را با خطر همراه می‌کند.

وی تأکید کرد: با وجود مهار کامل آتش، کارشناسان محیط طبیعی و نیروهای پایش همچنان در منطقه حضور دارند تا از شعله‌ور شدن دوباره کانون‌های احتمالی آتش جلوگیری شود. همچنین علت وقوع این حادثه نیز در دست بررسی کارشناسی است.

کد مطلب 6908650

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