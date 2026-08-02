به گزارش خبرنگار مهر، حمید همت عصر یکشنبه از بازدید تخصصی از یکی از مزارع نمونه پرورش ماهیان خاویاری این شهرستان خبر داد و گفت: این بازدید با هدف ارزیابی ظرفیت‌های تولید، بررسی استانداردهای فنی و حمایت از توسعه واحدهای تولیدکننده محصولات شیلاتی با ارزش افزوده بالا انجام شد.

تولید خاویار؛ فرصتی برای توسعه اشتغال و افزایش ارزش افزوده

وی اظهار داشت: این بازدید با همراهی کارشناسان گروه ترویج جهاد کشاورزی شهرستان چگنی انجام شد و در جریان آن، روند تولید، وضعیت زیرساخت‌ها، شیوه‌های پرورش ماهیان خاویاری و ظرفیت‌های توسعه‌ای این مزرعه مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس شیلات شهرستان چگنی با اشاره به جایگاه ویژه خاویار در بازارهای بین‌المللی افزود: تولید ماهیان خاویاری و فرآورده‌های حاصل از آن، از جمله فعالیت‌های اقتصادی با ارزش افزوده بالا در بخش شیلات محسوب می‌شود و توسعه این بخش می‌تواند نقش مؤثری در افزایش درآمد تولیدکنندگان، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.

همت با ابراز رضایت از نحوه مدیریت، رعایت استانداردهای فنی و کیفیت تولید در این واحد پرورش ماهیان خاویاری، اظهار کرد: ظرفیت‌های موجود در این مزرعه نویدبخش ورود خاویار تولیدی شهرستان چگنی به بازارهای جهانی است و با تکمیل فرآیندهای لازم، زمینه صادرات این محصول ارزشمند فراهم خواهد شد.

چشم‌انداز صادرات خاویار از چگنی به بازارهای جهانی

رئیس شیلات شهرستان چگنی تصریح کرد: حمایت از تولیدکنندگان محصولات شیلاتی صادرات‌محور، یکی از برنامه‌های مهم مجموعه شیلات است و تلاش می‌شود با رفع موانع، توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل فرآیندهای تجاری، زمینه حضور تولیدات استان در بازارهای داخلی و خارجی بیش از گذشته فراهم شود.

وی ادامه داد: توسعه زنجیره تولید، فرآوری و بازاریابی محصولات شیلاتی، به‌ویژه محصولات با ارزش افزوده بالا مانند خاویار، علاوه بر افزایش سودآوری واحدهای تولیدی، می‌تواند جایگاه لرستان را در صنعت آبزی‌پروری کشور ارتقا دهد.

رئیس شیلات شهرستان چگنی در پایان خاطرنشان کرد: بازدیدهای میدانی و پایش مستمر واحدهای آبزی‌پروری با هدف ارتقای کیفیت تولید، انتقال دانش فنی، رفع مشکلات تولیدکنندگان و حمایت از سرمایه‌گذاری در این حوزه ادامه خواهد داشت تا زمینه توسعه پایدار صنعت شیلات و افزایش سهم محصولات صادراتی شهرستان چگنی فراهم شود.