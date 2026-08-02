محمدزاده: تجلیل از خانواده شهدا باید با حفظ شأن اجتماعی آنان انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر یکشنبه در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت آذربایجان‌شرقی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت: استانداری آذربایجان شرقی در رأس تمامی دستگاه‌های حاضر در استان، طرح سپاس را با ثبت ۳۰۷ دیدار از خانواده شهدا پیش برده است.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی اقدامات دستگاه‌ها در حوزه تجلیل از خانواده شهدا افزود: اقدامات انجام‌شده توسط دستگاه‌ها در راستای تکریم خانواده شهدا باید با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران به صورت مکتوب و مستند ثبت شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به ضرورت ساماندهی مزار شهدا گفت: این موضوع در مناطق روستایی با هماهنگی فرمانداران و دهیاران روستاها در بازه زمانی سه ماهه انجام خواهد شد.

محمدزاده با تأکید بر رعایت ملاحظات فرهنگی و اجتماعی در اجرای طرح‌های ساماندهی مزار شهدا خاطرنشان کرد: در یکسان‌سازی مزار شهدا علاوه بر هماهنگی با خانواده‌های معظم شهدا، باید سلایق، ویژگی‌های فرهنگی و عرف مناطق مختلف نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دیدار با خانواده شهدا باید همراه با تکریم و احترام ویژه باشد، تصریح کرد: تجلیل از جایگاه شهید و خانواده‌های معظم آنان باید به گونه‌ای انجام شود که شأن اجتماعی این عزیزان حفظ شود.

در ادامه این جلسه، احسان قاسمی، معاون دبیر شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، با قدردانی از عملکرد شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت آذربایجان شرقی اظهار داشت: عملکرد این شورا علاوه بر ماهیت اخلاقی، عرفی و شرعی، به استناد دستور رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی، دارای ماهیت حکمرانی نیز است.

وی افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مأموریت یک دستگاه خاص نیست، بلکه بر اساس اسناد بالادستی، وظیفه‌ای فرادستگاهی، ملی و همه‌جانبه است که تمامی دستگاه‌ها متناسب با ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی خود در آن سهیم هستند.

قاسمی خاطرنشان کرد: همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز نهادینه شدن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و انتقال این ارزش‌ها به نسل‌های آینده باشد.