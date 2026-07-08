به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه هماهنگی برگزاری همایش گرامی‌داشت سالروز مشروطه به ریاست مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی، و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی عصر چهارشنبه برگزار شد.

محمدزاده در این نشست با تأکید بر اینکه مخاطبان این همایش نباید تنها به پژوهشگران، صاحب‌نظران و علاقه‌مندان به تاریخ مشروطه محدود شوند، اظهار کرد: پیام‌ها، مفاهیم و دستاوردهای این نهضت باید فراتر از فضای همایش به عموم جامعه، به‌ویژه نسل نوجوان و جوان، منتقل شود تا زمینه آشنایی بیشتر آنان با ریشه‌های هویت تاریخی، ملی و فرهنگی کشور فراهم شود.

وی با اشاره به جایگاه نهضت مشروطه در تاریخ معاصر ایران افزود: این نهضت از مهم‌ترین خاستگاه‌های هویت ملی به شمار می‌رود و در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و انسجام ملی نقش مؤثری داشته است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تبیین ابعاد این رویداد تاریخی گفت: رسانه‌ها باید با تولید روایت‌های مستند و برنامه‌های تخصصی، پیوند نهضت مشروطه با مسائل امروز جامعه را برای افکار عمومی تبیین کنند؛ هویتی که ریشه در تاریخ کشور دارد و در مقاطع حساس، از جمله جنگ اخیر، نقش خود را در تقویت همبستگی ملی و مقاومت اجتماعی به‌خوبی نشان داده است.

در ادامه این نشست، آخرین هماهنگی‌های اجرایی، محتوایی و پشتیبانی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر همایش بررسی شد و اعضای ستاد اجرایی گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در بخش‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و پشتیبانی ارائه کردند.

بر اساس این گزارش، همایش گرامی‌داشت سالروز مشروطه در دو محور «علمی» و «آیینی» برگزار خواهد شد و مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری و پژوهشی با هدف تبیین ارزش‌های بنیادین نهضت مشروطه، افزایش آگاهی عمومی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی آذربایجان اجرا می‌شود.

برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی هنری و علمی در اماکن تاریخی و فرهنگی، بازدید از موزه‌ها و خانه‌های تاریخی، بزرگداشت مفاخر و یادگاران مشروطه و همچنین نشست‌های علمی و پژوهشی با حضور صاحب‌نظران، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد است.