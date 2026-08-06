به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر پنجشنبه در جمع فعالان رسانه‌ای استان آذربایجان‌شرقی که با حضور یوسف پزشکیان مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور برگزار شد، با اشاره به اولویت‌های دولت چهاردهم در شرایط کنونی اظهار کرد: کاهش سایه جنگ و ایجاد شرایط پایدار برای صلح، از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مأموریت‌های دولت به شمار می‌رود.

وی افزود: دغدغه شخص رئیس‌جمهور نیز حل‌وفصل موضوع جنگ از مسیرهایی است که اگرچه دشوار و پیچیده است، اما تلاش برای پایان دادن به درگیری‌ها و فراهم کردن زمینه صلح پایدار، در اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد.

معاون سیاسی، اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه صلح بدون قدرت و توان دفاعی امکان تحقق ندارد، تصریح کرد: تنها زمانی می‌توان صلح را تثبیت کرد که کشور از توان لازم برای دفاع از منافع و مقابله با تهدیدها برخوردار باشد.

محمدزاده در ادامه با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی استان در شرایط دشوار اظهار کرد: پروژه‌های عمرانی و حوزه سلامت آذربایجان شرقی حتی در شرایط جنگی نیز متوقف نشد و روند خدمت‌رسانی به مردم ادامه یافت.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها حاصل تلاش مجموعه مدیران، عوامل اجرایی و پیمانکاران است، گفت: این اقدامات حداقل وظایف ما در قبال مردم است، اما تلاش شده است با وجود محدودیت‌ها، مسیر توسعه و ارائه خدمات بدون وقفه دنبال شود.

معاون سیاسی، اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی همچنین از پیش‌بینی اعتبار ۴۱ میلیون یورویی برای تجهیز بیمارستان جامع سلامت استان خبر داد و گفت: این مرکز درمانی با مشارکت خیران در حال احداث است و دولت نیز تأمین اعتبار لازم برای خرید تجهیزات هایتک آن را در دستور کار دارد.

وی افزود: بیمارستان جامع سلامت آذربایجان شرقی پس از بهره‌برداری می‌تواند به حدود ۱۰ میلیون نفر از شهروندان شمال‌غرب کشور خدمات درمانی ارائه دهد و تجهیز آن نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های سلامت منطقه خواهد داشت.

محمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط مذاکرات و تحولات منطقه اظهار کرد: طرف مقابل نیز به دنبال پایان یافتن جنگ از مسیر توافق است و بخشی از این شرایط، نتیجه انسجام ایجاد شده میان ارکان نظام حکمرانی کشور است.

وی با اشاره به مدیریت کشور در شرایط جنگی ادامه داد: محدودیت‌های ایجاد شده در حوزه فروش نفت، فعالیت بنادر و امکان پهلوگیری کشتی‌های بزرگ، شرایط دشواری را ایجاد کرده بود، اما کشور با مدیریت مناسب توانست این شرایط را پشت سر بگذارد.

معاون سیاسی، اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: جنگ واقعیت‌های خاص خود را دارد و ممکن است بخشی از آثار و پیامدهای آن در سال‌های آینده نمایان شود، با این حال بر اساس ارزیابی عمومی، دولت و مجموعه حاکمیت تاکنون مدیریت قابل قبولی در این شرایط داشته‌اند.

وی در پایان با قدردانی از نقش فعالان رسانه‌ای استان، آنان را از اقشار آگاه، مطالبه‌گر و دغدغه‌مند جامعه دانست و گفت: تمامی مسائل و مطالبات مطرح‌شده از سوی اصحاب رسانه در این نشست، ناشی از احساس مسئولیت و دلسوزی برای توسعه استان و کشور است.

محمدزاده تأکید کرد: اصحاب رسانه اعتبار و آبروی دولت را اعتبار و آبروی خود می‌دانند و می‌توانند در مسیر توسعه، پیشرفت و انعکاس صحیح دستاوردهای کشور نقش‌آفرینی کنند.