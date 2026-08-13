به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر پنجشنبه در نشست با ایوب نصیری، مدیرکل صداوسیمای آذربایجانشرقی و جمعی از مدیران این سازمان، با محوریت بررسی ابعاد میزبانی استان در رویداد «ایران جان» و برنامهریزی برای فراهمسازی مقدمات آن، اظهار کرد: استانداری آذربایجانشرقی حمایت کامل خود را از این رویداد اعلام کرده و برای تحقق اهداف آن، ظرفیتهای استان را به میدان خواهد آورد.
وی «ایران جان» را فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندیهای آذربایجانشرقی دانست و افزود: این رویداد امکان معرفی مجموعهای از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، تمدنی، اقتصادی، تولیدی و صنایع غذایی استان را فراهم میکند و باید از این فرصت برای ارائه تصویری جامع و واقعی از آذربایجانشرقی بهره گرفت.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانشرقی ادامه داد: جایگاه امروز استان حاصل تلاش و مجاهدت انسانهای بزرگی است که در طول تاریخ برای آبادانی، توسعه و پیشرفت این خطه تلاش کردهاند و «ایران جان» میتواند زمینهای برای معرفی این میراث و دستاوردها به مخاطبان سراسر کشور باشد.
محمدزاده با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیتهای مادی و معنوی کشور گفت: برخورداری ایران از سرمایههای ارزشمند مادی، فرهنگی و انسانی، پشتوانهای مهم برای پیشرفت و اقتدار کشور است و معرفی صحیح این ظرفیتها میتواند در تقویت امید، اعتماد عمومی و انگیزه مردم برای ساختن آیندهای بهتر مؤثر باشد.
در ادامه این نشست، ایوب نصیری، مدیرکل صداوسیمای آذربایجانشرقی، با تشریح برنامههای پیشبینیشده برای میزبانی استان در رویداد «ایران جان» اظهار کرد: این رویداد فرصتی برای ارائه تصویری واقعی، روشن و امیدآفرین از ایران به مردم کشور و مخاطبان بینالمللی است.
وی با بیان اینکه آذربایجانشرقی از ۲۱ تا ۲۷ شهریورماه میزبان این رویداد خواهد بود، افزود: برای این منظور «سند زیستبوم استان» تدوین شده و در آن ظرفیتها، مزیتها، چالشها و مطالبات استان شناسایی و برای بهرهگیری در تولیدات رسانهای دستهبندی شده است.
مدیرکل صداوسیمای آذربایجانشرقی از تعیین ۲۲ سرفصل محتوایی برای پوشش رسانهای ظرفیتهای استان خبر داد و گفت: «ویژند تبریز» یکی از مهمترین محورهای این برنامه است. بر اساس این سرفصلها، بخشی از تولیدات پیشین بازآفرینی و مورد استفاده قرار میگیرد و در کنار آن، تولیدات جدید نیز برای این رویداد در دستور کار قرار دارد.
نصیری با اشاره به گستردگی ظرفیتهای علمی، فرهنگی، تاریخی و گردشگری تبریز و آذربایجانشرقی خاطرنشان کرد: ظرفیتهای این منطقه به اندازهای گسترده است که تبریز حتی قابلیت میزبانی از «ایران جان» در دو دوره را دارد.
وی حضور حدود ۶ هزار عضو هیئت علمی در دانشگاههای استان، فعالیت شاعران، اندیشمندان و چهرههای برجسته علمی و فرهنگی، میراث تاریخی و تمدنی و جاذبههای گردشگری را بخشی از ظرفیتهای شاخص آذربایجانشرقی برشمرد و بر ضرورت معرفی این توانمندیها در سطح ملی تأکید کرد.
مدیرکل صداوسیمای آذربایجانشرقی همچنین از برنامهریزی رسانهای برای تمامی شهرستانهای استان خبر داد و گفت: خبرنگاران و عوامل خبری صداوسیمای استان در شهرستانها از هماکنون فعالیت خود را برای شناسایی و تولید محتوای رسانهای آغاز کردهاند تا ظرفیتهای مناطق مختلف آذربایجانشرقی در قاب «ایران جان» به مخاطبان معرفی شود.
رویداد «ایران جان» از برنامههای رسانهای سازمان صداوسیماست که با تمرکز بر ظرفیتهای استانهای مختلف کشور برگزار میشود و طی یک بازه زمانی مشخص، مجموعهای از تولیدات رسانهای در حوزههای فرهنگی، تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، گردشگری، علمی و مردمی با هدف معرفی توانمندیها و ویژگیهای هر استان از شبکههای مختلف صداوسیما پخش میشود.
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