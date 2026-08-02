به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام برومند رازیانی شامگاه یکشنبه در تجمع شبانه مردم سنندج با اشاره به جایگاه ویژه قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اظهار کرد: در میان اهلبیت(ع) شخصیتهای بزرگی همچون پیامبر اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع) و دیگر ائمه اطهار(ع) دارای فضائل فراوان هستند، اما سفارشهای ویژه درباره زیارت، عزاداری و زنده نگه داشتن یاد امام حسین(ع) نشاندهنده جایگاه منحصر به فرد نهضت عاشورا است.
وی افزود: زیارت امام حسین(ع) تنها یک عمل عبادی نیست، بلکه فرصتی برای پیوند انسان با مکتب، آرمان و مسیر حق است و در روایات اهلبیت(ع) برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) پاداشهای بزرگی بیان شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به اهمیت زیارت اربعین گفت: حضور در این اجتماع عظیم مؤمنان، جلوهای از اقتدار امت اسلامی و نمایش عشق و ارادت پیروان مکتب اهلبیت(ع) به جهانیان است.
وی تصریح کرد: زیارت امام حسین(ع) باید به عنوان یک وظیفه و تکلیف معنوی مورد توجه قرار گیرد و نباید تنها به یک علاقه مقطعی یا احساس زودگذر محدود شود.
عاشورا؛ معیار انتخاب میان حق و باطل
حجتالاسلام رازیانی با بیان اینکه فلسفه اصلی زنده نگه داشتن یاد امام حسین(ع) درس گرفتن از مکتب عاشوراست، عنوان کرد: اشک و عزاداری برای سیدالشهدا(ع) ارزشمند است، اما زمانی این ارزش کامل میشود که روحیه حسینی در رفتار و انتخابهای ما نمایان شود.
وی ادامه داد: اگر انسان در لحظههای مهم زندگی، در برابر دو راهی حق و باطل قرار گرفت و مسیر حق را انتخاب کرد، آن لحظه برای او عاشورا رقم خورده است؛ اما اگر به دلیل منافع شخصی، ترس، وابستگیها یا ملاحظات دنیایی از حق فاصله بگیرد، از حقیقت مکتب حسینی دور شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به سخن امام خمینی(ره) درباره نقش محرم و صفر در زنده ماندن اسلام، گفت: بقای ارزشهای دینی و روحیه مقاومت در جامعه اسلامی، از برکت نهضت عاشورا و فرهنگ ایثار و شهادت است.
وی با اشاره به حضور میلیونی عاشقان حسینی در مراسم اربعین اظهار کرد: حتی اگر روایتها و سفارشهای فراوان درباره زیارت اربعین وجود نداشت، عقل و منطق حکم میکند انسان در این اجتماع عظیم حضور پیدا کند تا شکوه ایمان و وحدت مسلمانان به نمایش گذاشته شود.
رازیانی افزود: هدف از این اجتماعات تنها حضور ظاهری نیست، بلکه باید پیام اصلی عاشورا یعنی ایستادگی در برابر ظلم، دفاع از حق و پایبندی به ارزشهای الهی در جامعه زنده بماند.
وی با قدردانی از عوامل برگزاری تجمعات شبانه سنندج گفت: جوانانی که بدون هیچ وابستگی اداری و صرفاً از روی عشق و ارادت، شبهای متوالی در بخشهای مختلف انتظامات، موکبداری، غرفهها، صوت، اجرا و برنامههای فرهنگی فعالیت میکنند، نمونهای از روحیه خدمت در مسیر اهلبیت(ع) هستند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان همچنین از حضور و همراهی مردم سنندج در این برنامهها تقدیر کرد و گفت: اگر حضور مردم و حمایت آنان نبود، تلاش خادمان و برگزارکنندگان به نتیجه مطلوب نمیرسید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: زنده نگه داشتن نام امام حسین(ع)، پاسداشت خون شهدای کربلا و ادامه مسیر حق، وظیفهای است که باید در رفتار فردی و اجتماعی ما نمود پیدا کند تا فرهنگ عاشورا همچنان الهامبخش نسلهای آینده باشد.
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