فرماندار تنگستان: سد باهوش اولویت راهبردی تأمین امنیت آبی شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب در نشست حفاظت از منابع آب و کارگروه آب، خاک و کشاورزی شهرستان تنگستان با حضور اعضای کارگروه، مدیران دستگاه‌های اجرایی، مسئولان مرتبط و جمعی از کشاورزان ،با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آب و حمایت از بخش کشاورزی، اظهار کرد: اجرای پروژه سد باهوش از اولویت‌های اصلی دولت و از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای استان و شهرستان است و خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر، این پروژه به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم استاندار محترم بوشهر در دستور کار قرار دارد.

سلیمانی ضمن تقدیر از تلاش‌ها و حمایت‌های استاندار بوشهر و نماینده مردم شریف دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در پیشبرد این طرح، افزود: پروژه سد باهوش نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین پایدار منابع آب، رونق بخش کشاورزی و توسعه شهرستان خواهد داشت و همه ظرفیت‌ها برای تسریع در روند اجرای آن به کار گرفته شده است.

وی با اشاره به تداوم عملیات اجرایی این پروژه در شرایط مختلف خاطرنشان کرد: سد باهوش از معدود پروژه‌هایی بود که حتی در دوران جنگ اخیر نیز روند اجرای آن متوقف نشد و عملیات اجرایی آن با تلاش مجموعه عوامل اجرایی ادامه یافت که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و اولویت این طرح ملی است.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه کشاورزان سرمایه‌های ارزشمند شهرستان هستند، تصریح کرد: ما در کنار کشاورزان هستیم و با تمام توان از آنان حمایت خواهیم کرد، تلاش مجموعه مدیریت شهرستان بر این است که پروژه سد باهوش هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسد تا آثار و برکات آن در زندگی مردم و بخش کشاورزی نمایان شود.

سلیمانی اظهار کرد: با بهره‌برداری از سد باهوش، وضعیت منابع آب زیرزمینی بهبود خواهد یافت، سطح آب و آبدهی بسیاری از چاه‌های کشاورزی افزایش پیدا می‌کند و این امر ضمن کاهش فشار بر سفره‌های آب زیرزمینی، زمینه ارتقای کیفیت و افزایش تولید محصولات کشاورزی شهرستان را فراهم خواهد کرد.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌ها، صبر و همراهی کشاورزان شهرستان تنگستان، تأکید کرد: مدیریت شهرستان خود را همراه و حامی کشاورزان می‌داند و با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، از هیچ تلاشی برای توسعه زیرساخت‌های آبی، حفظ منابع آب و رونق بخش کشاورزی دریغ نخواهد کرد.