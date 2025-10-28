به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی سه شنبه شب در نشست شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه آب، خاک و کشاورزی شهرستان تنگستان با تأکید بر اهمیت صیانت از منابع آب، اظهار داشت: مدیریت بهینه آب باید بهعنوان یک اولویت اصلی در تمام برنامههای کشاورزی و صنعتی شهرستان مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار تنگستان با اشاره به شرایط اقلیمی منطقه، بر لزوم تغییر الگوی کشت و استفاده از روشهای نوین آبیاری تأکید کرد.
سلیمانی با بیان اینکه در دو دهه اخیر سطح آبهای زیرزمینی در دشت اهرم ۵.۵ متر افت کرده است، گفت: همکاری همه دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و کشاورزان در این زمینه ضروری است و اگر همافزایی میان نهادها شکل بگیرد، میتوان از بحرانهای احتمالی در حوزه آب پیشگیری کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: نظارت بر حفر چاههای غیرمجاز و جلوگیری از برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی باید با جدیت دنبال شود.
فرماندار تنگستان ادامه داد: حفظ منابع آب نه تنها به کشاورزی بلکه به معیشت مردم گره خورده و بیتوجهی در این زمینه خسارت جبرانناپذیری برجای میگذارد.
در پایان، فرماندار تنگستان بر ضرورت آموزش و فرهنگسازی عمومی در مصرف بهینه آب و اجرای طرحهای مشارکتی در حوزه آب و خاک تأکید کرد.
نظر شما