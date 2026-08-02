به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورهاشمی شامگاه یکشنبه در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه که با حضور علیاکبر پورجمشیدیان قائممقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین در مرز خسروی برگزار شد، با تشریح اقدامات انجام شده در استان برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین، اظهار کرد: از ابتدای آغاز فعالیت دولت و با تأکید استاندار کرمانشاه، موضوع اربعین به عنوان اولویت نخست کاری استان دنبال شده و برنامهریزیها برای این رویداد به صورت مستمر ادامه داشته است.
وی افزود: اربعین سال گذشته با فرماندهی ستاد مرکزی اربعین و بر اساس چهار راهبرد مورد تأکید مقام معظم رهبری شامل ایمن، آسان، عزتمند و ارزان بودن سفر زائران، در استان کرمانشاه به بهترین شکل ممکن برگزار شد و خوشبختانه هیچ مسئلهای که نیازمند پیگیری خارج از استان باشد، وجود نداشت.
دبیر ستاد اربعین استان کرمانشاه با اشاره به تداوم برنامهریزیها پس از پایان اربعین سال گذشته، تصریح کرد: بلافاصله پس از پایان اربعین ۱۴۰۴، برنامهریزی برای اربعین سال جاری آغاز شد و جلسات و اقدامات اجرایی به صورت مداوم ادامه یافت.
پورهاشمی با بیان اینکه استان کرمانشاه در سال گذشته علاوه بر مأموریت اربعین، با مسائل و مأموریتهای متعدد دیگری نیز مواجه بود، گفت: مدیریت موضوعات مرتبط با معیشت مردم، شرایط ویژه کشور، مدیریت بحران و پشتیبانی از مأموریتهای نیروهای مسلح از جمله مسئولیتهایی بود که در کنار اربعین دنبال شد، اما با وجود این شرایط، هیچ خللی در روند خدمترسانی به زائران ایجاد نشد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه اربعین، تمامی کمیتههای ۱۸ گانه ستاد فعال هستند و علاوه بر آن، دستگاههای مختلف اجرایی که در فرآیند خدمترسانی نقش دارند نیز به عنوان عضو ستاد حضور دارند و همه مجموعهها پای کار هستند.
دبیر ستاد اربعین استان کرمانشاه با اشاره به هماهنگی میان دستگاههای اجرایی استان اظهار کرد: هر مأموریتی که از سوی ستاد اربعین به دستگاهها واگذار شده، از مرحله تصمیمگیری تا اجرا با جدیت دنبال شده و مدیران استان مسئولیت انجام کامل آن را پذیرفتهاند.
پورهاشمی با اشاره به وضعیت مرز خسروی در ایام اربعین گفت: امروز در این مرز شاهد روان بودن امور و رضایتمندی زائران هستیم و با توجه به ظرفیتهای ایجاد شده، خدماترسانی در بخشهای مختلف بدون مشکل در حال انجام است.
وی با اشاره به فعالیت مرز سومار نیز افزود: این مرز به عنوان ظرفیت جدید استان در اربعین امسال به خوبی مورد استفاده قرار گرفت و بازخوردهای دریافت شده از زائرانی که از این مسیر تردد کردند، بسیار مثبت بوده است.
دبیر ستاد اربعین استان کرمانشاه ادامه داد: زائران از مسیر تردد، استقبال مردم و خدمات ارائه شده در مرز سومار رضایت داشتند و درخواست داشتند این مسیر در سالهای آینده توسعه بیشتری پیدا کند.
پورهاشمی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حملونقل زائران گفت: موضوع تأمین ناوگان و استفاده از ظرفیت اتوبوسهای عراقی نیز با هماهنگی دستگاههای مرتبط دنبال شده و امکان انتقال زائران از مسیرهای کربلا و نجف به مقصد شهرهای مختلف کشور در حال فراهم شدن است.
وی افزود: در همین راستا، بخشی از ظرفیت ناوگان عراقی ساماندهی شده و تعداد دیگری نیز در مسیر هماهنگی و اتصال به این فرآیند قرار دارند تا بتوان از تمام ظرفیتهای موجود برای تسهیل بازگشت زائران استفاده کرد.
دبیر ستاد اربعین استان کرمانشاه تأکید کرد: امروز هیچ مأموریت یا اقدامی در حوزه اربعین در استان بر زمین نمانده و آنچه در میدان مشاهده میشود، حاصل هماهنگی کامل میان دستگاهها، جلسات مستمر و حضور میدانی مدیران است.
پورهاشمی با اشاره به پیگیری مستقیم استاندار کرمانشاه در موضوعات مختلف اربعین گفت: حضور مستمر استاندار و نظارت میدانی ایشان، نقش مهمی در هماهنگی دستگاهها و رفع موانع داشته است.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تأمین آب و زیرساختهای مرز خسروی اظهار کرد: موضوعات زیرساختی با تشکیل تیمهای تخصصی و پیگیری مستمر مدیریت شد و بخش قابل توجهی از مشکلات احتمالی پیش از ایجاد بحران، برطرف شد.
دبیر ستاد اربعین استان کرمانشاه در پایان گفت: علاوه بر بخشهای اجرایی و زیرساختی، فعالیتهای فرهنگی اربعین نیز امسال با ارتقای قابل توجهی همراه بوده و مجموعه استان تلاش کرده است خدماتی در شأن زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه دهد.
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