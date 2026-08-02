https://mehrnews.com/x3cJFr ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۸ کد مطلب 6906815 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۸ وضعیت تردد در مرز خسروی در شامگاه یکشنبه کرمانشاه- موج بازگشت زائران اربعین حسینی در مرز خسروی ادامه دارد و رییس ستاد مرکزی اربعین از این مرز بازدید کرد. دریافت 11 MB کد مطلب 6906815 کپی شد مطالب مرتبط قائممقام وزیر کشور از روند خدمترسانی در مرز خسروی بازدید کرد زائران در مسیر بازگشت از مرز خسروی عجله نکنند مرز خسروی از بهترین مرزهای اربعین کشور است پورجمشیدیان: مرز خسروی بهترین زیرساخت اربعینی کشور را دارد حبیبی: مدیریت بازگشت زائران اربعین اولویت اصلی کرمانشاه است فرماندار قصرشیرین: ۷۵۰ هزار تردد زائر از خسروی با آرامش انجام شد پورهاشمی: همه دستگاههای کرمانشاه پای کار اربعین هستند برچسبها ستاد مرکزی اربعین اربعین 1405 مرز خسروی کرمانشاه
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