  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۸

وضعیت تردد در مرز خسروی در شامگاه یکشنبه

وضعیت تردد در مرز خسروی در شامگاه یکشنبه

کرمانشاه- موج بازگشت زائران اربعین حسینی در مرز خسروی ادامه دارد و رییس ستاد مرکزی اربعین از این مرز بازدید کرد.

دریافت 11 MB
کد مطلب 6906815

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها