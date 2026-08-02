فرماندار قصرشیرین: ۷۵۰ هزار تردد زائر از خسروی با آرامش انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی شامگاه یکشنبه در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه که با حضور علی‌اکبر پورجمشیدیان قائم‌مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین در مرز خسروی برگزار شد، با قدردانی از حضور وی در این منطقه اظهار کرد: حضور شما در این شرایط، نشانه اهتمام دینی، غیرت دینی و تعصب کاری است و از اینکه در خدمت مجموعه استان و مرز خسروی هستید، قدردانی می‌کنیم.

وی با تقدیر از تلاش‌های دبیر ستاد اربعین استان کرمانشاه و پیگیری‌های مستمر وی در طول شبانه‌روز، افزود: همدلی و انسجام بسیار خوبی در بدنه ستاد اربعین و مجموعه اجرایی استان وجود داشت که این موضوع نشان‌دهنده مدیریت مناسب استاندار کرمانشاه در این حوزه است.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به حضور مستمر استاندار کرمانشاه در مرزهای خسروی و سومار، تصریح کرد: حضور میدانی و برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی استاندار، زمینه‌ساز ارائه خدمات مطلوب به زائران شد و نتیجه آن ثبت حدود ۷۵۰ هزار تردد زائر با آرامش، امنیت و اطمینان خاطر بوده است.

شفیعی ادامه داد: برای ادامه روند بازگشت زائران نیز برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و هیچ دغدغه‌ای در حوزه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، خدمات‌رسانی و پشتیبانی از زائران وجود ندارد.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در تأمین امنیت و روان‌سازی تردد زائران گفت: ایمنی جاده‌ها، حضور اثرگذار نیروی انتظامی، عوامل راهداری، پلیس راه و راهنمایی و رانندگی و همچنین دیپلماسی مرزی، از عوامل مهم موفقیت مدیریت اربعین در مرز خسروی بوده است.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به برخی مشکلات مقطعی در حوزه حمل‌ونقل، اظهار کرد: تنها روز گذشته حدود ۳۵ دقیقه با چالش کمبود خودرو مواجه شدیم که با تدبیر استاندار کرمانشاه و پیش‌بینی‌های انجام شده، این موضوع در کوتاه‌ترین زمان مدیریت شد و اکنون حدود ۴۰ دستگاه اتوبوس به صورت ذخیره در منطقه مستقر هستند.

شفیعی با بیان اینکه در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری نیز اقدامات مناسبی انجام شده است، افزود: در محدوده خسروی و اطراف پارکینگ‌ها، حدود ۱۸ هزار جابه‌جایی توسط ناوگان درون‌شهری انجام شده و حدود ۲۳۰ دستگاه اتوبوس در این بخش فعالیت داشته‌اند که بخشی از آنها در منذریه به صورت رایگان زائران را جابه‌جا کرده‌اند.

وی با قدردانی از همکاری استان‌های معین و دستگاه‌های خدماتی گفت: پیگیری‌های ستاد مدیریت اربعین استان موجب شد مجموعه‌های مختلف پای کار بیایند و خدمات مطلوبی به زائران ارائه شود.

فرماندار قصرشیرین همچنین از حضور مسئولان شهری تهران و همکاری مجموعه مدیریت شهری این کلانشهر در خدمات‌رسانی اربعین قدردانی کرد و افزود: در طول روزهای گذشته معاون خدمات شهری شهرداری تهران، رئیس شورای شهر تهران و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران از روند خدمت‌رسانی بازدید و در این زمینه همکاری داشتند.

شفیعی با اشاره به فعالیت مواکب در مرز خسروی گفت: تنوع خدمات ارائه شده در مواکب بسیار ارزشمند بود و علاوه بر خدمات تغذیه‌ای، خدمات فرهنگی، مذهبی، مشاوره‌ای و سایر خدمات مورد نیاز زائران ارائه شد تا خدمت‌رسانی تنها به موضوع تغذیه محدود نباشد.

وی ادامه داد: در حوزه تأمین آب خنک و نان نیز توزیع مناسبی انجام شد و کمبود خاصی احساس نشد، هرچند در برخی مقاطع به دلیل افزایش حجم حضور زائران، نیازهایی ایجاد شد که با حضور سریع مدیران و دستورات استاندار کرمانشاه، در همان دقایق ابتدایی برطرف شد.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به تغییرات محسوس مرز خسروی نسبت به سال گذشته، گفت: زیرساخت‌های این مرز با همکاری سازمان راهداری و تلاش مدیرکل راهداری استان کرمانشاه به شکل مطلوب آماده شد و حضور مستمر عوامل اجرایی موجب شد خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.

شفیعی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه بخشی از توان مدیریتی استان در حوزه مرز سومار نیز به کار گرفته شده بود، در مرز خسروی شاهد کمبود یا خللی در اجرای برنامه‌ها نبودیم و زیرساخت‌ها در زمان مناسب آماده و تحویل شد.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های آینده برای توسعه مرز خسروی اظهار کرد: افق پیش‌روی استان، ایجاد سازه‌های دائمی برای مواکب است تا خدمات‌رسانی به زائران به شکل رسمی‌تر، ماندگارتر و با کیفیت بیشتری انجام شود.