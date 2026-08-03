پزشکیان در پیامی درگذشت استاد سعیدی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیامی درگذشت استاد برجسته و جراح نام‌آشنای عرصه سلامت فرخ سعیدی را به خانواده محترم ایشان، جامعه پزشکی، دانشگاهیان و شاگردان آن مرحوم تسلیت گفت.

پزشکیان در این پیام تسلیت، تصریح کرد: آن چهره ماندگار، دهه‌های متمادی دانش و توان علمی خود را صادقانه صرف سلامت مردم کرد و آثار و خدمات ارزشمندی از خود بر جا گذاشت که برای جامعه پزشکی و نسل‌های آینده الهام‌بخش خواهد بود.

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت استاد برجسته و جراح نام آشنای عرصه سلامت کشور، زنده‌یاد دکتر فرخ سعیدی را به خانواده محترم ایشان، جامعه پزشکی، دانشگاهیان، شاگردان و همه دوستداران آن مرحوم تسلیت می‌گویم.

آن چهره ماندگار، دهه‌های متمادی دانش، تجربه و توان علمی خود را صادقانه صرف سلامت مردم و اعتلای نظام پزشکی این مرز و بوم کرد و آثار و خدمات ارزشمندی از خود بر جا گذاشت که برای جامعه پزشکی و نسل‌های آینده الهام‌بخش خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحوم رحمت و رضوان الهی و برای عموم بازماندگانش، صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران