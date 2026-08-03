محمدی: اربعین ظرفیت جهانی برای معرفی پیام نهضت عاشورا دارد

حجتالاسلام دوست علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح رویکردهای فرهنگی اربعین امسال اظهار کرد: امسال تکتک ما در پیادهروی اربعین یک کار و ماموریت ویژه داریم. باید بحث خونخواهی امام شهیدمان را به همه دنیا برسانیم. اربعین امسال، اربعین خونخواهی است. خونخواهی که به معنای احقاق آرمانها و اهدافی است که امام حسین (علیه السلام) برای آن به شهادت رسید.
وی افزود: این اربعین، تنها یک زیارت نیست، بلکه عرصهای برای بازخوانی فلسفه قیام سیدالشهدا(ع)، تجدید عهد با آرمانهای عاشورا و تبیین گفتمان مقاومت، عدالتخواهی و ایستادگی در برابر ظلم است.
محمدی با بیان اینکه پیادهروی اربعین ظرفیت کمنظیری برای ارتباط مستقیم میان ملتهای مختلف فراهم کرده است، افزود: میلیونها زائر از کشورهای گوناگون در این اجتماع عظیم حضور پیدا میکنند و این فرصت میتواند زمینهای برای گفتوگو، تبیین معارف اسلامی و معرفی پیام جهانی نهضت عاشورا باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه از نگاه جریان انقلاب اسلامی، اربعین علاوه بر ابعاد معنوی، دارای ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی گستردهای است، تصریح کرد: زائران میتوانند با بهرهگیری از ابزارهای فرهنگی، تولیدات رسانهای، گفتوگوهای چهرهبهچهره، برنامههای معرفتی و مداحیهای حماسی، پیام نهضت حسینی را برای مخاطبان داخلی و خارجی تبیین کنند.
اربعین امسال، اربعین خونخواهی و تبیین آرمانهای عاشورا است
محمدی با اشاره به مفهوم «خونخواهی» در ادبیات عاشورایی، اظهار کرد: از منظر معارف شیعی، خونخواهی امام حسین(ع) به معنای تلاش برای تحقق آرمانها، ارزشها و اهدافی است که آن حضرت برای آنها قیام و جان خود را فدا کرد؛ آرمانهایی همچون عدالت، مبارزه با ظلم، اقامه حق و دفاع از کرامت انسانی.
وی با اشاره به برخی آیات قرآن کریم درباره عدالت، افزود: قرآن کریم در آیه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ» بر نقش اجرای عدالت در حفظ امنیت و حیات اجتماعی تأکید کرده است و مفسران نیز این آیه را ناظر بر اهمیت استقرار نظم و جلوگیری از گسترش ظلم و ناامنی در جامعه دانستهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان همچنین با اشاره به تجربه روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق پس از دوران جنگ تحمیلی، گفت: امروز پیادهروی اربعین نماد همبستگی، برادری و همدلی دو ملت مسلمان است.
وی خاطرنشان کرد: اربعین فرصتی برای تقویت بصیرت دینی، تبیین معارف عاشورا، معرفی فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید میثاق با مسیر امام حسین(علیه السلام) است و باید از این ظرفیت بزرگ برای انتقال پیام وحدت، مقاومت، عدالتخواهی و معنویت بهره گرفت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تأکید کرد: ملتهای مسلمان در مسیر پاسداشت فرهنگ عاشورا و آرمانهای امام حسین(علیه السلام) بر حفظ هویت دینی، وحدت امت اسلامی و استمرار حرکت در مسیر ارزشهای اسلامی تأکید دارند و اربعین میتواند نقش مهمی در تقویت این گفتمان در سطح منطقه و جهان ایفا کند.
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