به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورکتایمز در گزارشی با انتقاد از عملکرد دونالد ترامپ در قبال تحولات اخیر، اعلام کرد که بدتر از آغاز یک جنگ غیرقانونی از سوی رئیسجمهور آمریکا، از دست رفتن کنترل او بر روند این جنگ است.
این روزنامه افزود: ترامپ تصور میکرد که با چند حمله هوایی و یک قیام مردمی خیالی میتواند نظامی ریشهدار را سرنگون کند، اما این محاسبه با واقعیتهای میدانی همخوانی نداشت.
نیویورکتایمز همچنین هشدار داد که جهان به سمت یک جنگ جهانی در حرکت است و به نظر نمیرسد هیچکس، حتی رئیسجمهور آمریکا، بر روند حوادث و تحولات جاری تسلط و کنترل داشته باشد.
این روزنامه در پایان خواستار پیشبینی ابعاد فاجعه و اتخاذ اقدامات قاطع برای جلوگیری از وقوع جنگی ویرانگر شد و تأکید کرد که باید پیش از آنکه یک جنگ فراگیر جهان را دربرگیرد، برای مهار بحران اقدام شود.
نظر شما