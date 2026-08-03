آمریکا: لبنان و اسرائیل باید درباره روند صلح توافق کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، میشل عیسی، سفیر آمریکا در لبنان گفته است که مذاکرات جاری اسرائیل و لبنان در رم او را دلگرم کرده است اما هر دو طرف باید قبل از ادامه، در مورد یک روند مشخص به توافق برسند.

عیسی گفت که هنوز کارهای فنی زیادی برای انجام وجود دارد و اقدام خیلی سریع می‌تواند امنیت غیرنظامیان را به خطر بیندازد.

او گفت: تفاوت معناداری بین تهیه پیش‌نویس توافق روی کاغذ و اجرای مسئولانه آن وجود دارد، اقدام خیلی سریع، خطر به خطر انداختن جان همان غیرنظامیانی را که این روند قرار است از آنها محافظت کند، به همراه دارد.

او افزود؛ ما معتقدیم که بهتر است برای انجام درست این کار از همان ابتدا زمان لازم را صرف کنیم. انجام این کار به مناطق آزمایشی بعدی اجازه می‌دهد تا با کارایی بیشتری پیش بروند.

ادعاهای سفیر آمریکا و روند مذاکرات در حالی انجام می شود که رژیم صهیونیستی همچنان به نقض آتش بس در جنوب لبنان ادامه می دهد.