رایزنی قطر با همتایان عرب برای کاهش تنش در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخستوزیر و وزیر امور خارجه این کشور در تماسهای تلفنی با وزیران امور خارجه عربستان، عمان، امارات، کویت و بحرین درباره آخرین تحولات منطقه رایزنی کرده است.
بر اساس این بیانیه، تمرکز همه وزیران امورخارجه کشورهای مذکور در این گفتوگوها بر تلاشها برای کاهش تنش و امنیت بیشتر منطقه بوده است.
براساس بیانیه وزارت خارجه قطر، بن عبدالرحمن بر ضرورت پایبندی همه طرفها به گفتوگو، دیپلماسی و اجرای یادداشت تفاهم تأکید کرده است.
وزارت امورخارجه قطر اعلام کرد که بن عبدالرحمن بار دیگر حمایت دوحه از همه تلاشها برای کاهش تنش و دستیابی به توافقی جامع که موجب برقراری صلح در منطقه شود، اعلام کرده است.
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