ادای احترام سخنگوی دولت به مقام شامخ شهدا در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، صبح امروز در آغاز سفر یک‌روزه خود به استان ایلام، با حضور در مزار شهدای گمنام استانداری ایلام، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشت.

وی در این آیین با نثار گل و قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهدای گمنام ادای احترام کرد و بر استمرار راه شهدا و پاسداشت ارزش‌های ایثار، مقاومت و خدمت صادقانه به مردم تأکید شد.

مهاجرانی در سفر خود به ایلام، از پایانه شهید قاسم سلیمانی مرز مهران، مواکب و زیرساخت‌های اربعین بازدید و در نشست اداری و ستاد اربعین استان نیز حضور می‌یابد.