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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۱

روزنامه عبری: عملکرد ترامپ در قبال ایران به ارتش اسرائیل لطمه می‌زند

روزنامه عبری: عملکرد ترامپ در قبال ایران به ارتش اسرائیل لطمه می‌زند

یک روزنامه عبری زبان از روش ترامپ در قبال ایران و عقب نشینی در لحظه های آخر انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت به نقل از منابع امنیتی در رژیم صهیونیستی گزارش داد که عدم توانایی در پیش بینی کردن تصمیمات ترامپ می تواند در طولانی مدت به توان ارتش این رژیم لطمه وارد کند.

این منابع اضافه کردند که یگان های ارتش رژیم صهیونیستی نمی توانند در دوره های طولانی به حالت آماده باش باقی بمانند.

یک منبع امنیتی بلندپایه نیز گفت که با وجود این که ایران در رأس اولویت های اسرائیل است اما توزیع مأموریت ها و منابع در سایه عدم شفافیت تصمیم گیری های کاخ سفید سخت است.

لازم به ذکر است که نمودار تهدید نظامی، عقب نشینی و مذاکره تبدیل به الگوی پرتکرار رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران شده است.

کد مطلب 6906876

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