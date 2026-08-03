کلید همدلی در دستان مردم؛ خاموشی یک لامپ، روشنایی جنوب ایران

خبرگزاری مهر، گروه استانها: این روزها گرما فقط یک عدد روی دماسنج نیست؛ آزمونی برای همدلی مردم ایران است، از سواحل داغ بوشهر و بندرعباس تا دشت‌های سوزان خوزستان و سیستان و بلوچستان، دمای هوا در بسیاری از ساعات شبانه‌روز از مرز تحمل عبور می‌کند و میلیون‌ها نفر برای ادامه زندگی، فعالیت بیمارستان‌ها، صنایع، مراکز امدادی و خدماتی، بیش از هر زمان دیگری به برق پایدار نیاز دارند.

در چنین شرایطی، هر کیلووات ساعت برق، ارزشی فراتر از یک عدد روی قبض دارد. هر لامپی که بی‌دلیل روشن بماند، هر کولری که روی دمای پایین‌تر از استاندارد تنظیم شود و هر وسیله پرمصرفی که در ساعات اوج بار روشن شود، بخشی از توان شبکه‌ای را مصرف می‌کند که امروز باید بار سنگین تأمین برق استان‌های گرمسیر را نیز بر دوش بکشد، نعمتی که روشن ماندن بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، ایستگاه‌های پمپاژ آب، صنایع، سامانه‌های ارتباطی و زندگی میلیون‌ها ایرانی به آن وابسته است.

شاید خاموش کردن تنها یک لامپ، بستن پرده‌ها در ساعات گرم روز یا تنظیم کولر گازی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد اقدامی ساده به نظر برسد، اما وقتی میلیون‌ها خانوار همین رفتار را تکرار کنند، نتیجه آن آزاد شدن هزاران مگاوات برق برای حفظ پایداری شبکه در استان‌هایی خواهد بود که این روزها زیر گرمای طاقت‌فرسا نفس می‌کشند.

این روزها، همدلی تنها در میدان‌های بزرگ معنا نمی‌شود؛ گاهی از کلید خاموش یک لامپ آغاز می‌شود.

سهم مردم در روشن ماندن شبکه

در یکی از محله‌های یاسوج، محمد، کارمند ۴۵ ساله، در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گوید: وقتی می‌بینیم مردم خوزستان یا بندرعباس در گرمای بالای ۵۰ درجه زندگی می‌کنند، انصاف نیست کولر خانه ما روی ۱۸ درجه باشد، از ابتدای تابستان دمای کولر را روی ۲۵ درجه تنظیم کرده‌ایم و واقعاً هم مشکلی برایمان ایجاد نشده است.

زهرا، معلم بازنشسته هم در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گوید: قبلاً شاید توجهی به لامپ‌های اضافه نداشتیم اما حالا هر وقت از اتاق بیرون می‌آییم چراغ را خاموش می‌کنیم زیرا اگر قرار باشد همین کار کوچک به پایداری برق کشور کمک کند، چرا انجام ندهیم؟

رضا، صاحب یک فروشگاه دیگر شهروند یاسوجی در گفت و گو با خبرنگار، نیز معتقد است: روشن بودن تابلوها و چراغ‌های غیرضروری هیچ ضرورتی ندارد زیرا ما ساعت‌های اوج مصرف بخشی از روشنایی مغازه را خاموش کرده‌ایم و این یک مسئولیت اجتماعی است.

مریم، دانشجوی یاسوجی هم در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گوید: در شرایط امروز کشور، صرفه‌جویی فقط برای کاهش هزینه نیست؛ احساس می‌کنم این هم نوعی مشارکت ملی است زیرا هر کسی از خانه خودش می‌تواند سهمی داشته باشد.

بیش از نیمی از برق استان صرف وسایل سرمایشی می‌شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش شدید مصرف برق در روزهای گرم تابستان می‌گوید: بیش از ۵۰ درصد برق مصرفی استان مربوط به وسایل سرمایشی است و همین موضوع نشان می‌دهد که اصلاح الگوی استفاده از کولرها، مهم‌ترین راهکار مدیریت مصرف به شمار می‌رود.

رسول روستایی با بیان اینکه تنها چند درجه افزایش دمای تنظیم کولرهای گازی می‌تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف داشته باشد، می‌افزاید: از همه مشترکان درخواست می‌کنیم کولرهای گازی را روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنند، از دور کند کولرهای آبی استفاده کنند، لامپ‌ها و تجهیزات غیرضروری را خاموش نگه دارند و استفاده از وسایل پرمصرف را به ساعات غیرپیک منتقل کنند.

وی ادامه می‌دهد: همراهی مردم استان در هفته‌های اخیر بسیار ارزشمند بوده و موجب شده فشار وارد بر شبکه کاهش یابد و این همکاری نه تنها به حفظ برق استان کمک می‌کند، بلکه در پایداری شبکه سراسری و تأمین برق مناطق گرمسیر نیز مؤثر است.

روستایی تأکید می‌کند: هر مشترک، یک مدیر مصرف است و اگر هر خانواده تنها چند صد وات از مصرف خود بکاهد، در مجموع ده‌ها مگاوات از بار شبکه کاسته خواهد شد.

کاهش مصرف؛ نتیجه همراهی مردم

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اثرگذاری مشارکت مشترکان خبر می‌دهد.

حیدر نیکنام می‌گوید: خوشبختانه با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و همراهی مردم، در روزهای اخیر روند مصرف برق استان کاهشی شده و این موضوع نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه ایفا کرده است.

وی می‌افزاید: امروز خاموش کردن یک لامپ، خارج کردن شارژرهای بلااستفاده از پریز، استفاده صحیح از کولرها و پرهیز از مصرف همزمان وسایل پرمصرف، اقداماتی کوچک اما بسیار اثرگذار هستند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد ادامه می‌دهد: مدیریت مصرف به معنای محروم شدن از برق نیست؛ بلکه استفاده هوشمندانه از انرژی است تا همه مردم کشور، به ویژه هموطنان ساکن در مناطق جنوبی، از برق پایدار بهره‌مند شوند.

مسئولیتی که از خانه‌ها آغاز می‌شود

صنعت برق کشور برای عبور از روزهای گرم تابستان، بیش از هر زمان دیگری به همراهی مردم نیاز دارد. این همراهی نه با خاموشی گسترده، بلکه با تغییر چند عادت ساده امکان‌پذیر است.

تنظیم کولر روی ۲۵ درجه، خاموش کردن یک لامپ اضافی، استفاده از نور طبیعی، جابه‌جایی زمان استفاده از وسایل پرمصرف و مدیریت مصرف در ساعت‌های اوج بار، شاید در ظاهر اقداماتی کوچک باشند؛ اما در مقیاس ملی، همین رفتارهای ساده می‌توانند هزاران مگاوات از بار شبکه را کاهش دهند.

امروز روشن ماندن خانه‌ها، بیمارستان‌ها، صنایع، مراکز امدادی و شهرهای گرم جنوب، تنها وظیفه نیروگاه‌ها نیست؛ سهمی از آن بر دوش همه ماست.

شاید بزرگ‌ترین کمک به پایداری شبکه برق، نه ساختن یک نیروگاه جدید، بلکه خاموش کردن همان لامپی باشد که اکنون بی‌دلیل روشن مانده است.