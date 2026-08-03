روزانه ۹۰۰ دستگاه اتوبوس در مرز مهران در حال بارگیری مسافر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح دوشنبه در دیدار با فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت و حجتالاسلام والمسلمین کریمیتبار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، با اشاره به خدماترسانی به زائران اربعین حسینی، اظهار داشت: از ابتدای ماه سفر تاکنون، بیش از ۲ میلیون و ۸۰ هزار نفر از مرز بینالمللی مهران تردد کردهاند و انتخاب بیش از ۵۵ درصد زائران برای تردد از این مرز در موج رفت و بیش از ۶۰ درصد در موج بازگشت، نشان از جایگاه ویژه و بینظیر مهران در میان زائران دارد.
وی با بیان اینکه از بامداد امروز، حدود ۵۰ هزار نفر از مرز مهران تردد کردهاند که ۱۰ تا ۱۵ درصد آن مربوط به خروج و مابقی (بالای ۸۵ درصد) مربوط به ورود زائران به کشور است، افزود: بالاترین رکورد تردد در این ایام، مربوط به روز شانزدهم سفر با ۲۶۶ هزار تردد بوده است و این آمار، نشان از استقبال بینظیر زائران از مرز مهران دارد.
استاندار ایلام با اشاره به تشکیل قرارگاه آب برای تأمین آب خنک و یخ در پایانه مرزی، تصریح کرد: با توجه به گرمای شدید هوا، اقدامات خوبی در بحث ایجاد سایبانها و تأمین آب خنک نسبت به سال گذشته انجام شده است و همچنین نشستهای متعددی با مسئولان استان مقابل (عراق) برای تسهیل ترددها برگزار شده است و در هر نقطهای که مشکلی وجود داشته باشد، قرارگاه مشترکی با حضور معاونین استاندار تشکیل شده است تا مشکلات احتمالی به سرعت رفع شوند.
کرمی با اشاره به اینکه روزانه بیش از ۹۰۰ دستگاه اتوبوس از مرز مهران مسافرگیری میکنند، خاطرنشان کرد: با وجود موج ناگهانی بازگشت، تمهیدات لازم اندیشیده شده است و همچنین نقش امام جمعه ایلام در ایجاد وحدت و همبستگی در استان، به ویژه در ایام جنگ و بحرانها، بسیار ارزشمند و تأثیرگذار بوده است و حضور ایشان در شورای تامین و راهبری استان، باعث انسجام و هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی شده است و این همافزایی، نقش کلیدی در مدیریت شرایط حساس استان داشته است.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای همه دستاندرکاران، خاطرنشان کرد: با هماهنگی همه دستگاهها، امیدواریم شاهد سفری ایمن، روان و همراه با عزت برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم و خدمترسانی به زائران تا پایان موج بازگشت ادامه خواهد داشت.
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