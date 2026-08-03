به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، از برگزاری دو همایش بینالمللی در کربلای معلی برای گرامیداشت شهدای ناو دنا، شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای لامرد خبر داد.
وی با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی علیه این شهدا اظهار کرد: به دلیل محدودیت امکان اعزام همه خانوادههای معظم شهدا، تعدادی از خانوادههای شهدای ناو دنا و نمایندگانی از خانوادههای شهدای مدرسه میناب و لامرد با رضایت خانوادهها به کربلای معلی اعزام شدند.
سلیمانی افزود: پس از ورود این کاروان به عراق، آیین تکریم خانوادههای معظم شهدا در قالب همایش بینالمللی با حضور زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از کشورهای مختلف و شخصیتهای ایرانی، عراقی و عربزبان برگزار شد تا مظلومیت این شهدا و جنایات رژیم صهیونیستی در سطح بینالمللی تبیین شود.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید با اشاره به برنامههای فرهنگی مسیر نجف تا کربلا گفت: امسال در برخی مواکب فرهنگی، روایتگری و تبیین حماسه شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای ناو دنا و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در دستور کار قرار گرفته و خانوادههای این شهدا نیز مورد تکریم قرار میگیرند.
وی بر نقش رسانهها در انعکاس این حرکت فرهنگی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد برگزاری این همایشها در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی مظلومیت شهدای ایران در عرصه بینالمللی مؤثر باشد.
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