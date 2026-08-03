تردد زائران اربعین از مرز خسروی به ۸۱۸ هزار نفر رسید

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش چشمگیر تردد زائران در مرز بین‌المللی خسروی همزمان با آغاز موج بازگشت اربعین خبر داد و اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته در مجموع ۸۰ هزار و ۲۹۰ نفر از این مرز تردد کرده‌اند که نشان‌دهنده اوج‌گیری ورود زائران به کشور است.

وی با اشاره به جزئیات تردد شبانه‌روز گذشته افزود: در این مدت ۵۶ هزار و ۷۲۵ نفر از مرز خسروی وارد کشور شده و ۲۳ هزار و ۵۶۵ نفر نیز از این مرز خارج شده‌اند که مجموع تردد ثبت‌شده را به ۸۰ هزار و ۲۹۰ نفر رسانده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه روند بازگشت زائران شتاب گرفته است، تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد حجم ورود زائران به کشور از مرز خسروی به شکل محسوسی از خروج پیشی گرفته و این مرز اکنون در اوج موج بازگشت زائران اربعین قرار دارد.

سلیمی همچنین به آمار تجمیعی تردد از ابتدای اجرای طرح اربعین اشاره کرد و گفت: از آغاز اجرای طرح تاکنون ۸۱۸ هزار و ۵۱ نفر از مرز خسروی تردد کرده‌اند که از این تعداد ۵۱۸ هزار و ۶۸۹ نفر از کشور خارج و ۲۹۹ هزار و ۳۶۲ نفر وارد ایران شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تداوم موج بازگشت زائران، تمامی ظرفیت‌های حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای مدیریت تردد، تسهیل جابه‌جایی مسافران و ارائه خدمات مطلوب در مرز خسروی و محورهای منتهی به آن به کار گرفته شده و این خدمات تا بازگشت آخرین زائر ادامه خواهد داشت.