محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش عملیاتهای ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: در این بازه زمانی مجموعاً ۱۳ مورد حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اصفهان گزارش شد که بلافاصله تیمهای امدادی به محلهای مورد نظر اعزام شدند.
وی افزود: از مجموع حوادث گزارش شده، ۹ مورد مربوط به سوانح جادهای، ۲ مورد فوریتهای پزشکی، یک مورد حوادث صنعتی و کارگاهی و یک مورد نیز خدمات حضوری بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با بیان اینکه در این حوادث ۲۶ نفر دچار حادثه شدند، گفت: از این تعداد ۲۳ نفر مصدوم شدند که اقدامات لازم برای آنان صورت گرفت؛ بر این اساس ۵ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۵ نفر نیز به صورت سرپایی درمان شدند. متأسفانه در این حوادث، یک نفر نیز در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.
مؤمنی با اشاره به مشارکت پایگاههای امدادی در این عملیاتها تصریح کرد: تیمهای عملیاتی مستقر در پایگاههای نوغان بوئین و میاندشت (۲ تیم)، کردعلیا تیران و کرون، سد باغکل خوانسار، ازونبلاغ فریدونشهر، قلعه آقا لنجان، پلیس راه مبارکه (۲ تیم)، کرکوند مبارکه (۲ تیم)، مسجد ابوالفضل (ع) نجفآباد، مسجدالشهدا کاشان و شهید غزنوی گلپایگان، در عملیاتهای امداد و نجات شبانهروز گذشته مشارکت فعال داشتند.
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