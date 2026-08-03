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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

دستگیری ۳ سارق سابقه‌دار در زیرکوه؛ اعتراف به ۶ فقره سرقت

دستگیری ۳ سارق سابقه‌دار در زیرکوه؛ اعتراف به ۶ فقره سرقت

بیرجند- فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه از دستگیری سه نفر سارق اماکن خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی سلمانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت اماکن خصوصی در شهرستان زیرکوه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران فرماندهی انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه افزود: با تشکیل تیم عملیاتی، پلیس آگاهی و پاسگاه انتظامی زهان با اشراف اطلاعاتی، سه نفر سارق سابقه دار حرفه ای را در این رابطه شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی متهمان را دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه متهمان به ۶ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند، تصریح کرد: تعداد ۲ عدد قالیچه، کنتور برق و دیگر اقلام از مخفیگاه آنان کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه اظهار کرد: سارقان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ سلمانی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطع با مجرمان در طول شب و روز، خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

کد مطلب 6907052

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