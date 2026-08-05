خبرگزاری مهر، گروه استان ها: به تازگی آماری در رسانه ها منتشر شد که استان البرز را در صدر استانهای کشور در زمینه طلاق نشان می داد ولی این در حالی است که محمد جواد کاظمینی مدیرکل امور اجتماعی البرز از اثر ۱۲ درصدی طلاق‌های ثبت شده توسط افرادی که خارج از استان ازدواج کرده‌اند بر آمار کل خبر داد و تأکید کرد که اصلاح این رویه ثبت در دفاتر اسناد، منجر به کاهش شدید و ناگهانی آمار طلاق در این استان خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری البرز در واکنش به انتشار آمارهای اخیر مربوط به نرخ طلاق در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴، ضمن رد تحلیل‌های تک‌بعدی، از کاهش چشمگیر و مستمر آمار طلاق در این استان طی چهار سال اخیر خبر داد.

نقد متد تحلیل آماری؛ طلاق امسال لزوماً نتیجه ازدواج امسال نیست

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آمارهای منتشر شده که کرج را در صدر درصد طلاق قرار داده، اظهار داشت: « سازمان ثبت احوال با تقسیم تعداد طلاق‌های سال ۱۴۰۴ بر تعداد ازدواج‌های همین سال، آمارهای نادرست را ارائه نموده و این روش تحلیل کاملاً غلط است؛ زیرا طلاقی که در سال ۱۴۰۴ ثبت می‌شود، لزوماً مربوط به ازدواج‌های سال جاری نیست و ممکن است فرد سال‌ها پیش ازدواج کرده باشد.»

وی افزود: «ما پیش از این طی نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت احوال تذکر داده‌ایم که از این نحوه ارائه آمار پرهیز شود، چرا که باعث ایجاد این تصور نادرست می‌شود که ازدواج‌های استان البرز به سرعت به طلاق تبدیل می‌شوند، در حالی که واقعیت آماری چیز دیگری است.»

کاهش ۱۹ درصدی طلاق‌ها از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴

مدیرکل امور اجتماعی استان البرز با اشاره به روند نزولی طلاق‌ها در این استان افزود: «اگرچه البرز در سال‌های گذشته جزو استان‌های پیشرو در آمار طلاق بود، اما تلاش‌های مستمر طی چهار سال اخیر منجر به کاهش روند این آسیب اجتماعی شده است. طبق آمارهای رسمی ثبت احوال، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، آمار طلاق در استان البرز حدود ۱۹ درصد کاهش یافته است.»

وی در تشریح جزئیات این آمار تصریح کرد: «تعداد طلاق‌ها در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۹۳۶ مورد بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۷۲۰۰ مورد رسیده است و این کاهش به صورت سال به سال و مستمر بوده است.»

موفقیت شبکه‌های همیار محله

در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اقدامات عملی برای کاهش این نرخ، مدیرکل امور اجتماعی البرز به نقش کلیدی گروه های همیار محله اشاره کرد و گفت: «ما ۱۷۰۰ نفر از افراد متخصص (دارای مدرک کارشناسی به بالا) را آموزش داده و در قالب گروه‌های همیار محله به‌کار گرفتیم. این افراد در حال حاضر نظارت و حمایت از ۳۲ هزار خانواده زوج جوان را بر عهده دارند و نتایج بسیار امیدوارکننده بوده است؛ به‌طوری که در این شبکه‌های حمایتی محله‌ای، نرخ جدایی تنها ۶ درصد بوده است.»

سامانه «تصمیم»؛ سدی در برابر طلاق‌های عجولانه

وی در توضیح مکانیسم پیشگیری از طلاق در استان البرز، به سامانه «تصمیم» اشاره کرد و افزود: «در این سامانه، وقتی قاضی فرد را معرفی می‌کند، نام ایشان در سامانه تصمیم ثبت شده و به مشاور خانواده ارجاع داده می‌شود. مشاور تلاش می‌کند تا صلح و سازش ایجاد کند و تنها در صورتی که مشاور تایید کند امکان صلح وجود ندارد، پرونده برای اجرای حکم طلاق به دادگاه عودت می‌یابد. این روند مانع از طلاق‌های عجولانه می‌شود.»

چالش طلاق‌های «خارج از استان» و هدف‌گذاری برای ۱۴۰۵

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری البرز به یکی از چالش‌های بزرگ آماری استان در خصوص اشاره کرد و گفت«حدود ۱۲ درصد از طلاق‌های ثبت شده در استان البرز، مربوط به افرادی است که ازدواج آن‌ها در استان‌های دیگر صورت گرفته اما ثبت طلاق را در البرز انجام داده‌اند. اگر بتوانیم با ابلاغات قانونی جلوی این ثبت‌های غیرمحلی را بگیریم، شاهد کاهش ناگهانی و شدیدی در آمار استان خواهیم بود.»

وی در پایان با اشاره به اینکه در سه ماه اخیر نیز روند کاهشی آمار ادامه داشته، هدف‌گذاری خود را برای پایان سال ۱۴۰۵، کاهش ۱۰ درصدی مجدد در نرخ طلاق‌ها عنوان کرد.