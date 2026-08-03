اربعین؛ همایش عظیم محبان اهلبیت (ع) و نماد وحدت امت اسلامی

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-راضیه سالاری: هرساله جمعیت کثیری از عاشقان اهلبیت (ع) از نقاط مختلف جهان با پای پیاده خود را به کربلای معلی میرسانند تا ضمن عزاداری و سوگواری، پیامآور آزادگی و استکبارستیزی نهضت حسینی باشند. این گردهمایی عظیم که از آن بهعنوان بزرگترین تجمع بشری یاد میشود، ابعاد و کارکردهای گوناگونی فراتر از یک آیین مذهبی دارد و تبدیل به یک پدیده چندوجهی و تمدنساز در جهان معاصر شده است.

اجتماع عظیم زائران در اربعین، بهعنوان نماد وحدت و همبستگی امت اسلامی، با اهداف و کارکردهای سیاسی و اجتماعی گره خورده است. کارشناسان معتقدند که اربعین حسینی جرقههای عاشورایی را شعلهور ساخته و آن را به جریانی پویا و اقتدارآفرین برای شیعیان و مسلمانان در برابر جریانهای تکفیری و استکبار جهانی تبدیل کرده است . از سوی دیگر، این کنگره عظیم معنوی، گستره وسیعی از کارکردهای فرهنگی را به همراه دارد و با تقویت ارزشهایی چون «ایمان، ایثار، مسئولیت و امید به آینده»، سبک زندگی مبتنی بر مکتب اهلبیت (ع) را به جهانیان معرفی مینماید . در این میان، نقش آفرینی حوزههای علمیه خواهران و مبلغان دینی در جهتدهی به تمایلات مؤمنانه و ایجاد همدلی، گامی مؤثر در شکلگیری تمدن نوین اسلامی به شمار میرود .

در نهایت، اربعین حسینی فارغ از نگاههای تکبعدی، یک «مدل توسعه فرهنگی فراملی» قلمداد میشود که با تمرکز بر مؤلفههایی چون «جمعگرایی، کاهش فاصله قدرت، انعطافپذیری و نگاه بلندمدت»، بسترساز توسعه پایدار و ایجاد تمدنی فرهنگی زنده و پویا فراتر از مرزهای ملی است . این پدیده عظیم، نشان میدهد که فرهنگ غنی عاشورا نهتنها در تاریخ، بلکه در زمان حال و آینده نیز میتواند راهگشای جوامع بشری در مسیر تعالی و پیشرفت باشد.

میزبانی خالصانه مردم شهرستان پارسیان از ۵۰۰ هزار زائر حسینی

حجت الاسلام محمد خانجانی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پارسیان ازبسیج تمام ظرفیت‌های مردمی و فرهنگی برای میزبانی از زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: امسال ۵ موکب بزرگ در سطح شهرستان و روستاهای تابعه، با تمام توان در حال خدمت‌رسانی به عاشقان اباعبدالله(ع) هستند.

حجت الاسلام خانجانی ضمن قدردانی از مشارکت بی‌نظیر مردم در برپایی ایستگاه‌های صلواتی و مواکب خدمت‌رسان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هماهنگی‌های صورت گرفته، ۲ موکب در مسیر پرتردد داخل شهر و ۲ موکب در مسیرهای ورودی شهرستان در روستای بوچیر و چهواز ، یک موکب در مسیر خروجی شهرستان در روستای عمانی، مستقر شده‌اند که روزانه به طور میانگین پذیرای بیش از پانزده هزار نفر هزار زائر عبوری هستند.

وی با اشاره به حجم بالای خدمت‌رسانی مواکب تصریح کرد: هر یک از این مواکب به‌طور میانگین ظرفیت اسکان و پذیرایی روزانه ۴ تا ۵ هزار زائر را دارند و خدمات متعددی را به صورت شبانه‌روزی به کاروان‌های پیاده‌روی اربعین ارائه می‌دهند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پارسیان در تشریح خدمات ارائه‌شده توسط این مواکب گفت: خادمان حسینی در این مراکز، علاوه بر تامین وعده‌های غذایی (صبحانه، ناهار و شام)، امکانات رفاهی کاملی شامل محل اسکان و استراحت، فضای استحمام و خدمات شست‌وشوی لباس زائران را فراهم کرده‌اند.

وی در ادامه به رویکرد فرهنگی مواکب اشاره کرد و افزود: با توجه به اهمیت فعالیت‌های تربیتی، برنامه‌های ویژه فرهنگی و مذهبی با همکاری حوزه علمیه خواهران، فعالان فرهنگی ، و نوجوانان عاشورایی با محوریت کودکان و نوجوانان در این مواکب اجرا می‌شود تا مفاهیم بلند قیام حسینی به نسل جوان منتقل گردد. همچنین در حاشیه مصلی شهرستان، مواکب پذیرایی توزیع چای، شربت و قهوه، برای زائران فراهم شده است.

حجت‌الاسلام خانجانی از وجود خدمات جانبی برای رفاه بیشتر زائران خبر داد و گفت: علاوه بر فعالیت‌های ثابت، تیم‌های فنی سیار برای ارائه خدمات تعمیر خودرو و رفع نقص فنی وسایل نقلیه زائران در سطح شهرستان مستقر شده‌اند.

وی در پایان ضمن تحسین روحیه مهمان‌نوازی مردم این خطه بیان داشت: نکته حائز اهمیت در این ایام، هم‌افزایی مردم شهرستان است؛ به‌طوری که علاوه بر فعالیت رسمی مواکب، بسیاری از شهروندان مؤمن و ولایت‌مدار شهرستان پارسیان نیز با گشاده‌رویی درب منازل خود را به روی زائران گشوده و پذیرایی می‌کنند که این نشان از عمق ارادت مردم این دیار به ساحت مقدس اهل‌بیت(ع) دارد.

۳۰ موکب در بندرلنگه میزبان زائران اربعین حسینی شدند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بندرلنگه از فعالیت ۳۰ موکب خدمت‌رسان در این شهرستان جهت پذیرایی و ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: موکب‌های بندرلنگه با همکاری گسترده دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های مردمی، آماده ارائه خدماتی شایسته به سوگواران اباعبدالله الحسین (ع) هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین میلاد رهسپار، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بندرلنگه، امروز در گفت‌وگو با خبرنگارا مهر از برپایی ۳۰ موکب خدمت‌رسان در سطح این شهرستان برای پذیرایی از زائران حضرت سیدالشهدا (ع) در ایام اربعین حسینی خبر داد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه بندرلنگه به عنوان یکی از مسیرهای تردد زائران حسینی در استان هرمزگان، اظهار کرد: این موکب‌ها با مشارکت گسترده هیئت‌های مذهبی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، خیرین و دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شده‌اند و در طول مسیرهای منتهی به این شهرستان، خدمات متنوعی را به زائران گرامی ارائه می‌دهند.

حجت‌الاسلام رهسپار با اشاره به تنوع خدمات ارائه‌شده در این موکب‌ها، تصریح کرد: خدماتی نظیر اسکان، پذیرایی با غذا و نوشیدنی گرم، خدمات درمانی و بهداشتی، تعمیرات خودرو، توزیع بسته‌های فرهنگی و مذهبی و همچنین فضای بازی و مهدکودک برای کودکان از جمله اقداماتی است که در این موکب‌ها برای رفاه حال زائران تدارک دیده شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بندرلنگه در ادامه با تأکید بر هماهنگی مطلوب میان دستگاه‌های متولی، خاطرنشان کرد: فرمانداری، شهرداری، هلال‌احمر، شبکه بهداشت، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مرتبط، همکاری تنگاتنگی با مجموعه تبلیغات اسلامی و موکب‌داران دارند تا خدمت‌رسانی به زائران بدون هیچ گونه وقفه و با بالاترین کیفیت انجام شود.

وی در پایان با اشاره به استقبال پرشور مردم بندرلنگه از میزبانی زائران حسینی، اظهار امیدواری کرد: با همدلی و هم‌افزایی همه گروه‌های جهادی و مردمی، بتوانیم در شأن و منزلت زائران اباعبدالله الحسین (ع) عمل کنیم و این خدمت‌رسانی تا پایان ایام اربعین به بهترین شکل ممکن تداوم یابد.

۸ موکب در مسیر خدمت‌رسانی به زائران حسینی در میناب فعالیت می‌کنند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میناب از فعالیت ۸ موکب خدمت‌رسان در مسیر تردد زائران حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام در این شهرستان خبر داد و گفت: زائران گرامی از شهرستان‌های جاسک و بشاگرد و دیگر مسیرهای منتهی به جاده میناب، با حضور پرشور خود، موکب‌های خدمت‌رسان را منور می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مفید سهرابی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میناب، امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران، از برپایی ۸ موکب خدمت‌رسان در مسیر زائران اربعین حسینی در این شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به زائران سید و سالار شهیدان، اظهار کرد: این موکب‌ها با هدف ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و درمانی به زائران گرامی که از شهرستان‌های جاسک، بشاگرد و سایر نقاط مسیر منتهی به جاده میناب عازم کربلای معلی هستند، راه‌اندازی شده‌اند.

حجت‌الاسلام سهرابی با اشاره به استقبال پرشور زائران از این موکب‌ها، تصریح کرد: حضور زائران حسینی در این مسیر، فضایی سرشار از معنویت و ایثار را فراهم آورده است و موکب‌داران و خادمان با افتخار تمام، در تلاش هستند تا گوشه‌ای از ارادت خود را به ساحت مقدس امام حسین (ع) به نمایش بگذارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب در پایان بر تداوم خدمت‌رسانی تا پایان ایام اربعین تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: امیدواریم با همدلی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های مردمی، بتوانیم میزبانان شایسته‌ای برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم و خدمتی در خور شأن این مهمانان عزیز ارائه دهیم.