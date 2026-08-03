سهراب پورناظری عضو آکادمی «گرمی» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای این هنرمند، سهراب پورناظری از نوازندگان و آهنگسازان شناخته شده موسیقی کلاسیک ایرانی عضو آکادمی «گرمی» به عنوان معتبرترین آکادمی موسیقی در جهان شد.

آکادمی گرمی یکی از معتبرترین نهادهای حرفه‌ای صنعت موسیقی جهان به شمار می‌رود و اعضای آن را هنرمندان، آهنگسازان، ترانه‌سرایان، تنظیم‌کنندگان، تهیه‌کنندگان، صدابرداران و دیگر فعالان حرفه‌ای موسیقی از کشورهای مختلف تشکیل می‌دهند.

عضویت در این نهاد از طریق فرایندی تخصصی، مبتنی بر سوابق حرفه‌ای، آثار منتشرشده و بررسی هیئت‌های تخصصی انجام می‌شود. اعضای واجد شرایط این آکادمی در فرآیند انتخاب نامزدها و برندگان جوایز سالانه گرمی نیز مشارکت می‌کنند.

آکادمی گرمی افزون بر برگزاری جوایز سالانه GRAMMY، در حوزه‌هایی همچون حمایت از حقوق موسیقی‌دانان، آموزش، توسعه حرفه‌ای و سیاستگذاری فرهنگی صنعت موسیقی نیز فعالیت می‌کند و اعضای آن در شکل‌دهی به آینده این صنعت نقش دارند.

مراسم اهدای جوایز گرمی از سال ۱۹۵۸ میلادی آغاز شد. این در حالی است که جایزه‌ گرمی در موسیقی به عنوان بزرگ‌ترین رویداد موسیقی جهان هم‌ترازِ جایزه اسکار در صنعت فیلم، جایزه امی در تلویزیون و جایزه تونی در تئاتر است.