به گزارش خبرگزاری مهر، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متنی عضویت ۲ هنرمند شناخته شده موسیقی کشورمان در آکادمی «گرمی» را تبریک گفت.

در متن منتشر شده از سوی بابک رضایی آمده است:

به نام خدا

بی‌هیچ تردیدی، یافتن امکان نقش آفرینی در عرصه‌های بین‌المللی، به‌ویژه عرصه‌هایی که حرف و حوزه‌ کاری‌شان، اندیشه، زیبایی‌های ماندگار و دغدغه‌های پاک و مشترک انسانی باشد؛ برای اهالی موسیقی، فرصتی کم نظیر است. فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های این هنر شریف و توانمند ایران، به عنوان بین‌المللی‌ترین زبان هنری این سرزمین، تا به‌سانِ تیر آرش، مرزهای فرهنگ صلح خواه ایرانی و ارزش‌های انسانی و جهانی آن را گسترش دهد و صحنه‌ای مغتنم باشد برای مشارکت هنرمندانه در تصمیم سازی‌هایی که روابطی بهتر و تعاملی سازنده‌تر را برای ساکنان امروز زمین، رقم می‌زند.

تصمیماتی که در رقم خوردن آنها، وزن فرهنگی کشورها در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، حرف اول و آخر را می‌زند، حرفی که از آن عموماً به «دیپلماسی فرهنگی» تعبیر می‌شود و جایگاهی که یقیناً در معرفی چهره درخشان «ایران فرهنگی»، می‌تواند بسیار موثر افتد.

از این منظر، عضویت ۲ تن از چهره‌های برجسته هنر موسیقی کشورمان، آقایان سهراب پورناظری و احسان مطوری، در آکادمی گرمی که جایگاه معتبرترین جایزه جهان جهانی موسیقی است جای خرسندی و خوشوقتی فراوان دارد و آرزوی نقش آفرینیِ موثر و ماندگار ایشان در این فرصت و جایگاه بین‌المللی، با عنایت به پیشینه‌ درخشان هنری و تلاش‌های ایشان در دریافت عمیق و ارائه‌ شگفت ظرافت‌های موسیقی ایرانی به سایر ملل و فرهنگ‌های دیگر، یقیناً تمنایی دور از تحقّق نخواهد بود.

کسب این فرصت را به ایشان و جامعه موسیقایی ایران عزیز، تبریک گفته و تداوم اعتبار هنری، سلامتی و سربلندی روزافزون شان را از درگاه خداوند بزرگ، امید می‌برم.