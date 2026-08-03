به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم مروجیفرد دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری روز ملی صنعت و معدن و آیین تجلیل از صادرکنندگان برتر با صدور دستور تمدید مهلت ارسال فرمهای ارزیابی، اظهار کرد: روز ملی صنعت و معدن فرصتی برای پاسداشت تلاشهای صنعتگران، معدنکاران، صادرکنندگان و صنوفی است که با اتکا به دانش فنی و پشتکار در مسیر پویایی اقتصاد استان نقشآفرینی میکنند.
وی با تاکید بر جایگاه بخش خصوصی در توسعه استان افزود: خانه صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی به عنوان متولیان اجرایی این آیین نقش مهمی در برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم بر عهده دارند و انتظار میرود با همافزایی دستگاههای مرتبط رویدادی در شأن فعالان اقتصادی استان برگزار شود.
مدیرکل صمت استان همدان ادامه داد: براساس جمعبندی این نشست امسال علاوه بر تجلیل از واحدهای نمونه صنعتی و معدنی، آیین تقدیر از صادرکنندگان نمونه نیز در قالب همین مراسم برگزار میشود و از چند واحد صنفی برتر نیز با معرفی و انتخاب اتاق اصناف تجلیل خواهد شد.
مروجیفرد خاطرنشان کرد: این مراسم مهرماه سال جاری برگزار میشود و فرصتی برای تجلیل از نقشآفرینان اقتصاد استان، تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دولتی و بررسی چالشها و راهکارهای توسعه تولید و صادرات در همدان خواهد بود.
نظر شما