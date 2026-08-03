به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزیزالله دستوار ضمن اشاره به برگزاری مراسم‌های اربعین در روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد ماه گفت: با توجه به حضور هیئت‌های مذهبی در مسجد جامع، از ساعت ۷ صبح الی ۱۵ عصر مسیر سه راه مهدی در خیابان امام با محدودیت ترافیکی مواجه خواهد بود.

وی افزود: همچنین با توجه به مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین، از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ ظهر در مسیرهای میدان امام حسین(ع) به سمت میدان شهدای محراب و از میدان شهدای محراب تا میدان ابوذر و تقاطع حضرت امیرالمومنین(ع) واقع در بلوار شهید دشتی محدودیت ترافیکی اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان یزد خاطرنشان کرد: در بعد از ظهر روز اربعین نیز در بلوار امامزاده جعفر، تردد وسایل نقلیه با محدودیت همراه خواهد بود که از رانندگان تقاضا داریم از مسیرهای جایگزین تردد کنند.