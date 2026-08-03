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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

محدودیت‌های ترافیکی روز اربعین در شهر یزد

محدودیت‌های ترافیکی روز اربعین در شهر یزد

یزد- رئیس پلیس راهور استان یزد محدودیت‌های ترافیکی روز اربعین در شهر یزد را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزیزالله دستوار ضمن اشاره به برگزاری مراسم‌های اربعین در روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد ماه گفت: با توجه به حضور هیئت‌های مذهبی در مسجد جامع، از ساعت ۷ صبح الی ۱۵ عصر مسیر سه راه مهدی در خیابان امام با محدودیت ترافیکی مواجه خواهد بود.

وی افزود: همچنین با توجه به مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین، از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ ظهر در مسیرهای میدان امام حسین(ع) به سمت میدان شهدای محراب و از میدان شهدای محراب تا میدان ابوذر و تقاطع حضرت امیرالمومنین(ع) واقع در بلوار شهید دشتی محدودیت ترافیکی اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان یزد خاطرنشان کرد: در بعد از ظهر روز اربعین نیز در بلوار امامزاده جعفر، تردد وسایل نقلیه با محدودیت همراه خواهد بود که از رانندگان تقاضا داریم از مسیرهای جایگزین تردد کنند.

کد مطلب 6907171

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