به گزارش خبرنگار مهر، محمد دریجانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس احکام ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نحوه استفاده روستاییان از بیمه سلامت از ابتدای مردادماه امسال تغییر کرده است. بر این اساس، برخلاف گذشته که همه روستاییان فاقد پوشش بیمه‌ای به‌صورت رایگان بیمه می‌شدند، میزان مشارکت بیمه‌شدگان بر مبنای دهک درآمدی تعیین می‌شود.

وی افزود: افراد قرارگرفته در دهک‌های اول تا پنجم، چه در شهر و چه در روستا، همچنان بدون پرداخت حق بیمه از پوشش رایگان بیمه سلامت برخوردار خواهند بود. با این حال، بیمه‌شدگان روستایی در دهک‌های ششم تا دهم باید برای حفظ اعتبار بیمه خود، سهم تعیین‌شده را پرداخت و نسبت به تمدید پوشش بیمه‌ای اقدام کنند.

سهم پرداختی دهک‌های مختلف

مدیرکل بیمه سلامت استان یزد میزان مشارکت سالانه دهک‌های مشمول را به‌صورت تقریبی چنین اعلام کرد دهک ششم مشمول پرداخت ۴۰ درصد حق بیمه، حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در سال؛ دهک هفتم مشمول پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه، حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و دهک هشتم مشمول پرداخت ۶۰ درصد حق بیمه، حدود دو میلیون و ۸۸۰ هزار تومان شدند.

وی افزود: همچنین دهک نهم با پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه، حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و دهک دهم پرداخت کامل حق بیمه، حدود چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال را باید پرداخت کنند.

دریجانی تأکید کرد: بخش قابل‌توجهی از هزینه بیمه همچنان از سوی دولت تأمین می‌شود و مبالغ پرداختی بیمه‌شدگان در مقایسه با هزینه بسیاری از خدمات درمانی، رقم بالایی نیست.

وی ادامه داد: هزینه سالانه بیمه در مواردی از هزینه یک نوبت تصویربرداری ام‌آرآی یا برخی خدمات درمانی کمتر است؛ بنابراین افراد مشمول نباید تمدید بیمه خود را به تعویق بیندازند.

۸۵ هزار روستایی زیر پوشش بیمه سلامت

وی شمار بیمه‌شدگان روستایی استان یزد را حدود ۸۵ هزار نفر اعلام کرد و گفت: نزدیک به ۸۰ درصد این افراد در دهک‌های اول تا پنجم قرار دارند و همچنان به‌صورت رایگان از خدمات بیمه سلامت استفاده می‌کنند. حدود ۲۰ درصد بیمه‌شدگان روستایی نیز در دهک‌های ششم تا دهم هستند و مشمول پرداخت سهم بیمه خواهند بود.

مدیرکل بیمه سلامت یزد با اشاره به آغاز اجرای این قانون از اول مردادماه افزود: سازمان بیمه سلامت پیش از این برای تمدید مهلت اجرای قانون تا پایان تیرماه پیگیری‌هایی انجام داده بود، اما از ابتدای مردادماه اجرای حکم قانونی الزامی شده است. با این حال، رایزنی‌ها برای بررسی شرایط و تسهیل روند اجرا ادامه دارد.

اجرای مرحله‌ای پزشک خانواده در یزد

دریجانی همچنین درباره طرح پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع گفت: این طرح به‌صورت مرحله‌ای در کشور اجرا می‌شود و استان یزد در مرحله دوم قرار دارد. در این مرحله، شهرستان ابرکوه به‌عنوان شهرستان منتخب استان برای اجرای طرح پزشک خانواده شهری تعیین شده است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه «هزار روز طلایی ابتدای زندگی» اظهار کرد: این طرح با همکاری سازمان بیمه سلامت و معاونت بهداشت وزارت بهداشت اجرا می‌شود و یزد تنها استان کشور است که توانسته آن را در تمامی شهرستان‌های خود پوشش دهد.

دریجانی ادامه داد: زنان باردار، مادران دارای فرزند زیر دو سال، زوج‌های جوان و دختران و پسران در آستانه ازدواج، گروه‌های اصلی مخاطب این برنامه هستند. هدف از اجرای طرح، آموزش خودمراقبتی، ارتقای سلامت خانواده و فراهم کردن زمینه تولد و پرورش نسلی سالم‌تر است.

هزینه ماهانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومانی بیمه سلامت در یزد

مدیرکل بیمه سلامت استان یزد تعداد کل بیمه‌شدگان این استان را حدود ۳۳۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد، ۸۹ هزار نفر از کارکنان دولت هستند و سایر بیمه‌شدگان را گروه‌هایی مانند روستاییان، خانواده شهدا، جانبازان، ایثارگران، آزادگان، طلاب و دانشجویان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: هزینه بیمه سلامت در بخش درمان استان به‌طور میانگین ماهانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان است.

دریجانی ضمن قدردانی از همکاری بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، پزشکان، داروخانه‌ها و دیگر مؤسسات طرف قرارداد گفت: با وجود محدودیت منابع و تأخیر در تخصیص اعتبارات دولتی، این مراکز همچنان به بیمه‌شدگان خدمات ارائه می‌کنند. پیگیری برای تأمین منابع و پرداخت مطالبات مؤسسات طرف قرارداد نیز در حال انجام است.