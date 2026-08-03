  1. استانها
  2. لرستان
۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

ورزشگاه تختی خرم‌آباد آماده میزبانی مسابقات لیگ برتر فوتبال است

ورزشگاه تختی خرم‌آباد آماده میزبانی مسابقات لیگ برتر فوتبال است

خرم‌آباد - مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد، گفت: ورزشگاه تختی خرم‌آباد آماده میزبانی بازی‌های فصل بیست و ششم لیگ برتر فوتبال است.

مسعود عبدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند آماده‌سازی ورزشگاه تختی خرم‌آباد پیش از آغاز فصل بیست و ششم لیگ برتر، اظهار داشت: به همراه مدیرکل ورزش و جوانان لرستان، رئیس هیئت فوتبال و... از وضعیت این ورزشگاه بازدیدی داشتیم.

وی با بیان اینکه این چندمین بازدید در بین دو فصل لیگ برتر است که از ورزشگاه تختی خرم‌آباد صورت می‌گیرد، عنوان کرد: در جریان جنگ رمضان، استادیوم آسیب‌های جدی دیده بود.

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه این آسیب‌ها باید رفع می‌شد و جاهایی هم باید بهسازی می‌کردیم، افزود: به نظرم الان ورزشگاه آماده مسابقه است.

عبدی، گفت: این جمعه نه جمعه بعدی در ورزشگاه تختی خرم‌آباد میزبان بازی فجر شهید سپاسی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه هم ما و هم مجموعه ورزش و جوانان تلاشمان را می‌کنیم با دستور مساعد استاندار لرستان، بازی با حضور تماشاچیان عزیز باشد، عنوان کرد: امیدواریم بار دیگر جو عجیب و پرشور ورزشگاه تختی خرم‌آباد را تجربه کنیم.

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد، بیان داشت: از تمام زحمات مدیریت ارشد لرستان و همچنین مجموعه ورزش و جوانان، رئیس هیئت فوتبال و عوامل باشگاه تشکر می‌کنم، همه دارند زحمت می‌کشند، شبانه‌روزی زحمت کشیده‌اند که شرایط ورزشگاه برای میزبانی مسابقات لیگ برتر فوتبال فراهم شود.

کد مطلب 6907177

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی‌زاده IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      0 0
      پاسخ
      خدا قوت آقای عبدی، بهترینی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها