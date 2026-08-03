آغاز برداشت مکانیزه برنج در ۱۴هزار هکتار از شالیزارهای تالش

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی سه ساری ظهر دوشنبه در آیین برداشت محصول برنج که در روستای کوهکری از توابع بخش جوکندان تالش برگزار شد، با تأکید بر اهمیت توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی عنوان کرد: در سال زراعی جاری، ۱۶ هزار هکتار از اراضی شهرستان به کشت برنج اختصاص یافته که از این میزان، ۱۴ هزار هکتار به‌صورت مکانیزه کشت شده است.

وی با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی افزود: استفاده از روش‌های مکانیزه در کاشت و برداشت برنج، علاوه بر صرفه‌جویی قابل توجه در زمان، موجب کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت محصول شده است.

فرماندار تالش با بیان اینکه شرایط مناسب تولید و استقبال کشاورزان از روش‌های نوین، نویدبخش افزایش تولید است، تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد امسال میزان تولید برنج در شهرستان بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

جمشیدی سه ساری در ادامه با توصیه به بهره‌برداران بخش کشاورزی، بر ضرورت استفاده از بیمه محصولات کشاورزی تأکید کرد و گفت: کشاورزان با بیمه کردن محصولات خود می‌توانند در برابر خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی و مخاطرات احتمالی، از حمایت‌های قانونی و جبران خسارت بهره‌مند شوند.