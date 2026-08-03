به گزارش خبرگزاری مهر، رضا داوری در سخنانی، اظهار داشت: هم‌زمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی و با شعار محوری «با یاد حسین (ع) برای ایران؛ می‌مانیم، می‌خوانیم، می‌سازیم»، برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری استان لرستان در حال اجرا ست.

وی گفت: موکب‌های اربعین کانون پرورش فکری در خرم‌آباد، پلدختر و سایر شهرستان‌ها، صحنه حضور پرشور کودکان، نوجوانان و مربیانی است که با اجرای فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی و خدمت‌رسانی به زائران، ارادت خود را به ساحت مقدس امام حسین (ع) ابراز می‌دارند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، افزود: ایجاد بستری مناسب برای نقش‌آفرینی و کنشگری نوجوانان و همچنین تأکید بر هویت ایرانی - اسلامی، ترویج فرهنگ مهربانی، امیدآفرینی و تزریق نشاط معنوی به جامعه، از اهداف اصلی اجرای ویژه‌برنامه‌های مراکز فرهنگی هنری کانون در ایام اربعین است.

داوری، بیان داشت: در همین راستا، فعالیت‌هایی نظیر ایستگاه‌های نقاشی، دل‌نوشته، کاردستی، نمایش‌های عروسکی، مسابقه‌های فرهنگی و قصه‌گویی با موضوع اربعین و سیره اهل‌بیت (ع)، با حضور مربیان و نوجوانان اجرا می‌شود. همچنین، تبیین مظلومیت شهدای کودک دشت کربلا و انتقال پیام عاشورا، از دیگر محورهای اصلی برگزاری این ویژه‌برنامه‌ها است.

وی در ادامه با اشاره به سایر اقدامات صورت‌گرفته از سوی کانون لرستان، گفت: هم‌زمان با این ایام، پویش فرهنگی و هنری «هدیه خوبان» آغاز شد و نمایشگاه آثار و دست‌سازه‌های حسینی نیز در اداره کل و مراکز فرهنگی هنری کانون استان برپا شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، عنوان کرد: در این نمایشگاه‌ها، آثار هنری اعضا و مربیان شامل نقاشی، سفال (کتیبه) و سایر هنرهای تجسمی با موضوع فرهنگ عاشورا و مفاهیمی همچون ایثار، آزادگی، وفاداری و محبت به اهل‌بیت (ع) در معرض دید عموم قرار گرفته است.