به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی عبادی ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش حجم سفرهای جادهای در آستانه اربعین حسینی (ع)، اظهار کرد: بهمنظور ارتقای ایمنی تردد، تسهیل عبور و مرور و پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی، محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان مازندران از ساعت تا ساعت ۶ صبح شنبه ۱۷ مردادماه اجرا میشود.
وی با بیان اینکه در این مدت تردد انواع موتورسیکلت در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه و مسیرهای رفت و برگشت ممنوع است، افزود: این محدودیت شامل موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی در حال انجام مأموریتهای ضروری نمیشود.
رئیس پلیس راه مازندران درباره محور کندوان گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در این محور ممنوع است و در صورت افزایش حجم ترافیک، از ۱۲ تا ۱۷ مردادماه محدودیتهای یکطرفه مقطعی با تشخیص مأموران پلیس راه اعمال خواهد شد.
عبادی ادامه داد: روز جمعه ۱۶ مردادماه نیز از ساعت ۱۲ احتمال اعمال محدودیت تردد از آزادراه تهران ـ شمال به مقصد چالوس وجود دارد، از ساعت ۱۳ تردد از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس به طور کامل ممنوع خواهد شد و از ساعت ۱۵ محور مرزنآباد به سمت تهران به صورت یکطرفه در مسیر شمال به جنوب قرار میگیرد. این محدودیتها ساعت ۲۴ همان روز پایان یافته و تردد به حالت عادی بازمیگردد.
وی افزود: تردد ساکنان و افراد محلی در مسیر قدیم کرج ـ چالوس تا محدوده پل زنگوله بلامانع است، اما هنگام اجرای محدودیت یکطرفه، خودروهای عازم چالوس اجازه تردد از میدان امیرکبیر کرج را نخواهند داشت.
رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به محدودیتهای محور هراز تصریح کرد: تردد تمامی تریلرها در این محور ممنوع است و کامیونها و کامیونتها به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی نیز در ساعات اعلامشده طی روزهای ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ مردادماه اجازه تردد نخواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک و با تشخیص پلیس راه، محور هراز در محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان تا ۱۷ مردادماه به صورت مقطعی و رفت و برگشت یکطرفه مدیریت خواهد شد.
عبادی درباره محور سوادکوه نیز گفت: همزمان با افزایش حجم تردد، محدودیتهای مقطعی و یکطرفه متناسب با شرایط ترافیکی و با هدف روانسازی عبور و مرور در این محور اعمال میشود.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر زمان حرکت خود را مدیریت کنند و با پرهیز از تخلفات حادثهساز از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، در تأمین امنیت و آرامش سفرهای جادهای مشارکت داشته باشند.
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