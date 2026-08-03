۱۰ کیلوگرم تریاک در نائین کشف شد

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی دقیق و دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت یک قاچاقچی مواد مخدر در زمینه نگهداری و توزیع گسترده مواد افیونی در نائین، بلافاصله بررسی و پیگیری ویژه موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام تحقیقات تخصصی و اقدامات میدانی گسترده، موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شده و پس از هماهنگی‌های لازم با مقام قضائی، به محل مورد نظر اعزام شدند.

سرهنگ براهیمی تصریح کرد: در بازرسی دقیق و غافلگیرانه از محل اختفای این سوداگر مرگ، میزان ۱۰ کیلو و ۹۸۰ گرم ماده مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد. علاوه بر این، مقادیری وسایل مربوط به استعمال مواد مخدر، تجهیزات و ادوات لازم برای توزین و بسته‌بندی مواد نیز کشف و ضبط گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین با اشاره به موفقیت این عملیات، گفت: در جریان این اقدام پلیسی، یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده کامل برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم به مرجع قضائی معرفی شد.

وی تأکید کرد: اشراف اطلاعاتی مأموران، اقدام به‌موقع و هماهنگی عملیاتی میان بخش‌های مختلف پلیس نقش کلیدی در شناسایی و انهدام فعالیت این قاچاقچی داشت. نیروی انتظامی با قاطعیت کامل و بدون هیچ‌گونه اغماضی، هرگونه اقدام در راستای تهیه، نگهداری و توزیع مواد مخدر را رصد کرده و با عاملان این جرایم برخورد قانونی خواهد کرد تا امنیت و سلامت جامعه تضمین شود.