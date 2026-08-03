خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: همزمان با حضور گسترده زائران اربعین در کربلای معلی، بزرگ‌ترین پرچم خون‌خواهی امام شهید در آیینی ویژه در بین‌الحرمین به اهتزاز درآمد و فضای این مکان مقدس را تحت تأثیر قرار داد.

در روزهای اخیر نیز پرچم‌های خون‌خواهی با همین مضمون در شهرهای مختلف عراق و ایران از جمله نجف اشرف و حرم مطهر امام علی (ع) به اهتزاز درآمده و مورد استقبال زائران قرار گرفته است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، برافراشته شدن این پرچم‌ها به نمادی از همبستگی و اعلام حمایت از آرمان‌های مقاومت در مسیر راهپیمایی اربعین تبدیل شده است.