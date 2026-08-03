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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

اهتزاز بزرگترین پرچم خون‌خواهی امام شهید در بین‌الحرمینِ کربلای معلی

اهتزاز بزرگترین پرچم خون‌خواهی امام شهید در بین‌الحرمینِ کربلای معلی

امروز بزرگترین پرچم خون‌خواهی امام شهید انقلاب در بین‌الحرمین کربلای معلی به اهتزاز درآمد.

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: همزمان با حضور گسترده زائران اربعین در کربلای معلی، بزرگ‌ترین پرچم خون‌خواهی امام شهید در آیینی ویژه در بین‌الحرمین به اهتزاز درآمد و فضای این مکان مقدس را تحت تأثیر قرار داد.

در روزهای اخیر نیز پرچم‌های خون‌خواهی با همین مضمون در شهرهای مختلف عراق و ایران از جمله نجف اشرف و حرم مطهر امام علی (ع) به اهتزاز درآمده و مورد استقبال زائران قرار گرفته است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، برافراشته شدن این پرچم‌ها به نمادی از همبستگی و اعلام حمایت از آرمان‌های مقاومت در مسیر راهپیمایی اربعین تبدیل شده است.

کد مطلب 6907311

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