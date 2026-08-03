خبرگزاری مهرـ گروه استانها عاطفه وفائیان: پایگاههای فرهنگی در خراسان رضوی آستین همت بالا زدهاند تا کسی از قافله اربعین جا نماند. در یکی از همین اقدامات، با رایزنیهای انجام شده، مبالغی بهصورت قرضالحسنه تهیه و در اختیار خانوادههایی قرار گرفت که مشتاق حضور در پیادهروی کربلا بودند، اما بضاعت مالی مانعشان بود. هدف این است که این حضور دینی، فراتر از یک سفر ساده، به فرصتی برای پیوند با شیعیان جهان و تبیین آرمانهای انقلاب اسلامی تبدیل شود. همچنین برای اینکه زائران با روحیهای متفاوت راهی شوند، پرچمهای «یالثارات الحسین» و پیشانیبندهای سرخرنگ با تصویر امام شهید انقلاب توزیع شده است تا هر زائر، خود پیامرسان خونخواهی شهدای کربلا باشد.
حجتالاسلام محسن هادیان، فرمانده پایگاه شهدای تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون فعالیتهای این پایگاه در ایام اربعین اظهار کرد: با هماهنگی معاونت اداری و مالی و مساعدت مدیرکل اداره کل، مبلغی بهصورت قرضالحسنه برای بیش از ۲۰ خانواده تهیه و در اختیار آنان قرار گرفت تا در مراسم پیادهروی اربعین در کربلا شرکت کنند.
فرمانده پایگاه شهدای تبلیغ با اشاره به اهمیت حضور در پیادهروی اربعین افزود: این مراسم امسال با شور و حالوهوای بهتری برگزار شد و شرکت در آن بهعنوان یک نماد دینی، زمینهساز ارتباط با مسلمانان و شیعیان دیگر کشورها و تبیین مبانی انقلاب اسلامی و اندیشههای امام شهید انقلاب در میان شیعیان جهان است؛ راهپیمایی اربعین بهترین فرصت برای استفاده شایسته از این حضور و همراهی است.
وی از دیگر اقدامات این پایگاه خبر داد: تهیه پرچمهای «انتقام» با عناوین «یالثارات الحسین» و پیشانیبندهای سرخ با تصویر امام راحل (ره) و در اختیار گذاشتن آنها برای شرکتکنندگان در اربعین تا بهعنوان بسیجیان، پیامرسان خونخواهی و پیگیری قصاص قاتلان امام شهید باشند.
هادیان از برنامهریزی برای حضور همکاران در مراسم جاماندگان اربعین در روز اربعین حسینی در مسیرهای منتهی به حرم مطهر خبر داد و گفت: سیاهپوش کردن اداره کل، برگزاری مراسم در نمازخانه اداره کل و برپایی محافل قرآنی از دیگر برنامههای این ایام است که با حضور بسیجیان انجام میشود.
برگزاری مراسم «از حرم تا حرم» ویژه جاماندگان اربعین در سبزوار
حجتالاسلام مهدی اکبری، مدیر اداره تبلیغات اسلامی سبزوار، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم جاماندگان اربعین امسال نیز مانند سالهای گذشته در سبزوار برگزار میشود و مردم این شهرستان با حضور در راهپیمایی «از حرم تا حرم»، ارادت خود را به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و شهدای کربلا نشان میدهند.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی سبزوار افزود: این مراسم از حرم امامزاده یحیی(ع) آغاز میشود و در حرم امامزاده شعیب(ع) به پایان میرسد، همه هیئتهای مذهبی برای حضور در این مراسم ملزم شدهاند پرچمهای قرمز را به نشانه خونخواهی امام شهید و شهدای کربلا همراه داشته باشند.
وی بیان کرد: در طول مسیر، چند موکب فرهنگی برپا میشود و برنامههای فرهنگی، مداحی، روضهخوانی و اجرای برنامههای ویژه از سوی مداحان و شورای بانوان مذهبی برگزار خواهد شد.
اکبری از اجرای نمایشهای نمادین در مسیر راهپیمایی خبر داد و افزود: نمایشهایی با موضوع حرکت کاروان اسرا و همراهی سر مطهر امام حسین(ع) برای مردم اجرا خواهد شد.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی سبزوار با اشاره به حضور مداحان در مسیر راهپیمایی اظهار کرد: چهار مداح تراز شهرستان برای اجرای برنامههای مداحی در طول مسیر دعوت شدهاند و مداحی بهصورت مستمر برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: اداره آب و فاضلاب با استقرار چند دستگاه خودروی مخزندار و تأمین آب خنک، در خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان مراسم جاماندگان اربعین مشارکت خواهد داشت.
آمادگی رشتخوار برای خدمترسانی به کاروانهای پیاده در ایام اربعین
حجتالاسلام حسن ولائی چمنآباد، مدیر اداره تبلیغات اسلامی رشتخوار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فضاسازی شهری و روستایی با همکاری شهرداریها و دهیاریهای شهرستان انجام شده و مساجد رشتخوار نیز برای پذیرایی و اسکان کاروانهای پیادهای که به سمت مشهد مقدس حرکت میکنند، فعال شدهاند. گروههای امدادی و هلال احمر نیز در مساجد محل اسکان کاروانهای پیاده مستقر میشوند تا ضمن ارائه آموزشهای لازم، خدمات امدادی مورد نیاز زائران را ارائه کنند.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی رشتخوار ادامه داد: در روز اربعین، مراسم پیادهروی «کاروان دلدادگان حسینی» یا «جاماندگان اربعین» از مزار شهدای گمنام شهرستان تا مزار شهدای کاریزک، واقع در خارج از شهر، برگزار میشود. شرکتکنندگان در این مراسم ضمن عزاداری، در مقصد زیارت اربعین را قرائت خواهند کرد.
وی گفت: برای اسکان و پذیرایی شبانهروزی از کاروانهای پیاده، دو موکب در شهرستان ایجاد شده است.
ولایی چمن آباد همچنین از استفاده از پرچمهای قرمز و تمثال رهبر شهید در کاروانهای پیاده خبر داد و آن را جلوهای از ارادت مردم به فرهنگ عاشورا و شهدای کربلا عنوان کرد.
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