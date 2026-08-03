افزایش ۴۴.۵ درصدی کشت پیاز در شهرستان بن

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مختاریان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بن ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، از افزایش ۴۴.۵ درصدی سطح زیر کشت پیاز در این شهرستان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود امسال بیش از ۹ هزار تن محصول پیاز از مزارع شهرستان برداشت شود.
وی اظهار کرد: امسال ۱۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بن به کشت پیاز اختصاص یافته که این میزان نسبت به سال گذشته ۴۴.۵ درصد افزایش داشته است.
مختاریان با اشاره به میانگین عملکرد ۷۰ تن در هر هکتار افزود: بر این اساس پیشبینی میشود بیش از ۹ هزار تن محصول پیاز از مزارع شهرستان بن برداشت و روانه بازار مصرف شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بن استفاده از سامانههای نوین آبیاری تحت فشار و توسعه کشت نشایی را از عوامل مؤثر در افزایش بهرهوری عنوان کرد و گفت: بهرهگیری از این روشها ضمن ترغیب کشاورزان به استفاده از فناوریهای نوین، موجب افزایش راندمان تولید و بهبود بهرهوری مصرف آب در بخش کشای شده است.
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