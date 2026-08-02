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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

صادرات سالانه ۲۰ هزار تن کشمش از بناب به بازارهای خارجی

صادرات سالانه ۲۰ هزار تن کشمش از بناب به بازارهای خارجی

بناب- مدیر جهاد کشاورزی بناب از صادرات سالانه بیش از ۲۰ هزار تن کشمش این شهرستان به بازارهای خارجی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن علیوند صبح یکشنبه در بازدید از یکی از کارخانه‌های فرآوری و صادرات کشمش، با اشاره به نقش صنایع تبدیلی در توسعه بخش کشاورزی اظهار کرد: صنایع تبدیلی، حلقه تکمیل‌کننده زنجیره ارزش و یکی از عوامل مهم در کاهش ضایعات، افزایش ارزش افزوده محصولات و شتاب‌بخشی به صادرات محصولات کشاورزی است.

وی در جریان بازدید از بخش‌های مختلف این واحد تولیدی و صادراتی، روند تأمین مواد اولیه، فرآوری، بسته‌بندی و صادرات انواع کشمش و خشکبار را مورد بررسی قرار داد و افزود: توسعه واحدهای فرآوری و بسته‌بندی علاوه بر ارتقای کیفیت محصولات، موجب افزایش قدرت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی و تسهیل فرآیند صادرات می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بناب با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی این شهرستان ادامه داد: راه‌اندازی پایانه صادرات محصولات کشاورزی در کارخانه مانی، در کنار پایانه گمرکی شهرستان، گامی مؤثر در افزایش ظرفیت صادراتی، کاهش زمان و هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل صادرات محصولات کشاورزی است و این ظرفیت می‌تواند در خدمت تولیدکنندگان شهرستان‌های همجوار نیز قرار گیرد.

علیوند بر توسعه کشاورزی قراردادی و استفاده از نهاده‌های استاندارد تأکید کرد و گفت: همکاری واحدهای فرآوری با باغداران در تأمین سموم مؤثر و کودهای مناسب، ضمن کاهش باقی‌مانده سموم و کودهای شیمیایی در محصولات، به ارتقای سلامت تولیدات، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش عملکرد باغات انگور کمک می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز بناب در زنجیره ارزش انگور خاطرنشان کرد: این شهرستان با ۳ هزار و ۷۰۰ هکتار سطح زیر کشت انگور، رتبه دوم تولید این محصول در آذربایجان شرقی را در اختیار دارد، اما به واسطه فعالیت ۱۸ کارخانه فرآوری و بسته‌بندی، رتبه نخست استان را در فرآوری و صادرات کشمش به خود اختصاص داده است.

مدیر جهاد کشاورزی بناب افزود: سالانه ۳۵ هزار و ۱۱۲ تن کشمش در این شهرستان تولید می‌شود که بیش از ۲۰ هزار تن آن به بازارهای خارجی صادر می‌شود.

علیوند تصریح کرد: وجود واحدهای فرآوری و صادراتی فعال در شهرستان، علاوه بر ایجاد اطمینان برای باغداران در عرضه و فروش محصول، موجب تکمیل زنجیره ارزش، افزایش درآمد تولیدکنندگان، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور شده است.

وی در پایان با تأکید بر حمایت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان از سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی گفت: ارتقای کیفیت بسته‌بندی، استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه بازارهای صادراتی و تقویت همکاری میان تولیدکنندگان، صنایع فرآوری و صادرکنندگان، از مهم‌ترین راهکارهای افزایش بهره‌وری و تثبیت جایگاه بناب به عنوان قطب فرآوری و صادرات کشمش در شمال‌غرب کشور است.

کد مطلب 6906233

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