صادرات سالانه ۲۰ هزار تن کشمش از بناب به بازارهای خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن علیوند صبح یکشنبه در بازدید از یکی از کارخانه‌های فرآوری و صادرات کشمش، با اشاره به نقش صنایع تبدیلی در توسعه بخش کشاورزی اظهار کرد: صنایع تبدیلی، حلقه تکمیل‌کننده زنجیره ارزش و یکی از عوامل مهم در کاهش ضایعات، افزایش ارزش افزوده محصولات و شتاب‌بخشی به صادرات محصولات کشاورزی است.

وی در جریان بازدید از بخش‌های مختلف این واحد تولیدی و صادراتی، روند تأمین مواد اولیه، فرآوری، بسته‌بندی و صادرات انواع کشمش و خشکبار را مورد بررسی قرار داد و افزود: توسعه واحدهای فرآوری و بسته‌بندی علاوه بر ارتقای کیفیت محصولات، موجب افزایش قدرت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی و تسهیل فرآیند صادرات می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بناب با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی این شهرستان ادامه داد: راه‌اندازی پایانه صادرات محصولات کشاورزی در کارخانه مانی، در کنار پایانه گمرکی شهرستان، گامی مؤثر در افزایش ظرفیت صادراتی، کاهش زمان و هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل صادرات محصولات کشاورزی است و این ظرفیت می‌تواند در خدمت تولیدکنندگان شهرستان‌های همجوار نیز قرار گیرد.

علیوند بر توسعه کشاورزی قراردادی و استفاده از نهاده‌های استاندارد تأکید کرد و گفت: همکاری واحدهای فرآوری با باغداران در تأمین سموم مؤثر و کودهای مناسب، ضمن کاهش باقی‌مانده سموم و کودهای شیمیایی در محصولات، به ارتقای سلامت تولیدات، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش عملکرد باغات انگور کمک می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز بناب در زنجیره ارزش انگور خاطرنشان کرد: این شهرستان با ۳ هزار و ۷۰۰ هکتار سطح زیر کشت انگور، رتبه دوم تولید این محصول در آذربایجان شرقی را در اختیار دارد، اما به واسطه فعالیت ۱۸ کارخانه فرآوری و بسته‌بندی، رتبه نخست استان را در فرآوری و صادرات کشمش به خود اختصاص داده است.

مدیر جهاد کشاورزی بناب افزود: سالانه ۳۵ هزار و ۱۱۲ تن کشمش در این شهرستان تولید می‌شود که بیش از ۲۰ هزار تن آن به بازارهای خارجی صادر می‌شود.

علیوند تصریح کرد: وجود واحدهای فرآوری و صادراتی فعال در شهرستان، علاوه بر ایجاد اطمینان برای باغداران در عرضه و فروش محصول، موجب تکمیل زنجیره ارزش، افزایش درآمد تولیدکنندگان، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور شده است.

وی در پایان با تأکید بر حمایت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان از سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی گفت: ارتقای کیفیت بسته‌بندی، استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه بازارهای صادراتی و تقویت همکاری میان تولیدکنندگان، صنایع فرآوری و صادرکنندگان، از مهم‌ترین راهکارهای افزایش بهره‌وری و تثبیت جایگاه بناب به عنوان قطب فرآوری و صادرات کشمش در شمال‌غرب کشور است.