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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۱

تولید محصولات باغی از ۱۳.۶ میلیون تن گذشت

تولید محصولات باغی از ۱۳.۶ میلیون تن گذشت

براساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری باغداری ۱۴۰۴، مقدار تولید محصولات دائمی در سال ۱۴۰۴ بیش از ، ۱۳.۶ میلیون تن بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری باغداری ۱۴۰۴ که از سوی مرکز آمار ایران انجام شد، مقدار تولید محصولات دائمی در سال ۱۴۰۴، ۱۳.۵ میلیون تن و در سال ۱۴۰۳، ۱۱.۵ میلیون تن بوده است.

مساحت باغ‌ها و قلمستان های کشور در سال ۱۴۰۴، حدود ۲.۱ میلیون هکتار برآورد شده که ۷۳ درصد باغ ساده (تک محصولی) و ۲۷ درصد باغ مخلوط (چند محصولی) بوده است.

مقایسه نتایج حاصل از این طرح با سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که مقدار تولید محصولات دائمی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۰حدود ۳ درصد افزایش و مقدار تولید محصولات دائمی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۱حدود ۳ درصد کاهش داشته است.

بر اساس نتایج این طرح آمارگیری ۶۴ درصد از کل تولید محصولات باغی در سال‌ ۱۴۰۳ مربوط به محصولات سیب، پرتقال و نارنگی، انگور، خرما و انار بوده است.

نتایج حاصل از این آمارگیری نشان می‌دهد که ۷۰ درصد باغ‌ها و قلمستان‌های کشور در ۱۱ استان کشور (کرمان، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، یزد، مازندران، سیستان و بلوچستان، قزوین، زنجان و سمنان) واقع شده است.

این طرح آمارگیری به صورت نمونه‌گیری و با استفاده از چارچوب سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳ به مرحله اجرا درآمد.

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کد مطلب 6906438
سمیه رسولی

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