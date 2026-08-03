به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی بعداظهر دوشنبه در نشست بررسی روند اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، با اشاره به اهمیت صیانت از نسل آینده اظهار کرد: اگرچه وظایف گسترده‌ای برای دستگاه‌های اجرایی در این قانون پیش‌بینی شده است، اما محدودیت اعتبارات می‌تواند بر کیفیت ارائه خدمات اثرگذار باشد.

وی با تأکید بر برگزاری منظم و فصلی جلسات ستاد حمایت از اطفال و نوجوانان افزود: این نشست‌ها باید با ضمانت اجرایی مشخص برگزار شوند تا پیگیری مصوبات با جدیت بیشتری دنبال شده و نتایج ملموسی حاصل شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه دوران کودکی و نوجوانی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری شخصیت افراد دارد، تصریح کرد: توانمندسازی، آگاه‌سازی و مهارت‌آموزی در این دوره سنی می‌تواند از بروز آسیب‌ها و تهدیدهای هویتی جلوگیری کرده و زمینه رشد سالم نسل آینده را فراهم کند.

محمدی مقابله با آسیب‌های فضای مجازی را از ضرورت‌های امروز جامعه دانست و گفت: دستگاه‌های مسئول باید با تدوین برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و مهارت‌آموزی و همچنین ایجاد بسترهای مناسب برای اشتغال نوجوانان، زمینه کاهش آسیب‌های ناشی از فضای مجازی را فراهم کنند.

وی همچنین بر نقش دستگاه‌های فرهنگی در ایجاد نشاط اجتماعی تأکید کرد و افزود: پس از ایام محرم باید جشنواره‌های فرهنگی و شادی‌بخش برای کودکان و نوجوانان برگزار شود تا آنان با روحیه‌ای بانشاط در فعالیت‌های اجتماعی حضور یابند.

معاون سیاسی استانداری در ادامه، بر برگزاری جشنواره بزرگ استانی همزمان با هفته ملی کودک در مهرماه تأکید کرد و آن را فرصتی برای توجه بیشتر به حقوق و نیازهای کودکان و نوجوانان دانست.

در این نشست، معاون سلامت اجتماعی اداره‌کل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به اجرای ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: هم‌اکنون ۴۱۲ کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست در استان تحت حمایت سازمان بهزیستی قرار دارند و به‌صورت ماهانه مستمری دریافت می‌کنند.

هوشنگ سیاوشجو افزود: در حال حاضر دو کودک در شیرخوارگاه استان نگهداری می‌شوند که روند واگذاری آنان به خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی در دست پیگیری است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان اظهار کرد: در حال حاضر برای مراکز گروه‌های سنی ۶ تا ۱۲ سال و ۱۲ تا ۱۸ سال متقاضی وجود ندارد که این موضوع بیانگر شرایط مطلوب‌تر در این حوزه است.