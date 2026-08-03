به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرتی، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارش نوشت: یک گروه هکری، توانسته به حساب ایمیل شخصی یکی از مقامات ارشد شرکت البیت سیستمز دسترسی پیدا کند و اسناد را در اینترنت منتشر کند.

بر اساس تحقیقات، اسناد فاش شده مکاتبات محرمانه درباره تامین پهپادهای پیشرفته و مهمات دقیق را نشان می‌دهد و روابط امنیتی پیشرفته اسرائیل و امارات را نشان می دهد.

این اسناد نشان می‌دهد که امارات از البیت خواسته است تا به سرعت شش پهپاد پیشرفته هرمس ۹۰۰ که سیستم‌هایی هستند که برای اهداف اطلاعاتی و حمله استفاده می‌شوند و بخش مهمی از قابلیت‌های رزمی مدرن را تشکیل می‌دهند با برنامه‌ای گسترده‌تر برای گسترش این تعداد به ۴۵ هواپیما در ۱۵ سامانه کامل با ارزش کلی ۱.۳ میلیارد دلار عرضه کند.

پیش از این نیز رژیم صهیونیستی سامانه‌های دفاعی پیشرفته از جمله گنبد آهنین و سامانه لیزری Magen Or را به امارات منتقل کرده بود.

علاوه بر قرارداد پهپاد، اسناد یک پروژه تسلیحاتی دیگر حکایت از تولید ۶۰۰۰ مجموعه بمب هدایت شونده در عرض تنها سه ماه دارد.