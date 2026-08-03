استاندار اردبیل خواستار تسریع در توسعه منطقه آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی، استاندار اردبیل در دیدار با حسین فروزان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، آخرین وضعیت توسعه منطقه آزاد اردبیل و منطقه ویژه اقتصادی نمین و همچنین راهکارهای رفع موانع پیش‌روی این دو مجموعه را بررسی کرد.

امامی در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی استان اردبیل در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و ترانزیت، بر ضرورت تسریع در رفع موانع اجرایی، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی تأکید کرد.

در ادامه، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اعلام آمادگی برای همکاری و پیگیری موضوعات مطرح‌شده، بر ضرورت هماهنگی و تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و دبیرخانه شورای‌عالی به‌منظور تسهیل فرآیندها و شتاب‌بخشی به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

در پایان این دیدار، دو طرف بر استمرار پیگیری مصوبات، رفع موانع اجرایی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های منطقه آزاد اردبیل و منطقه ویژه اقتصادی نمین با هدف رونق تولید، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار تأکید کردند.