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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

استاندار اردبیل خواستار تسریع در توسعه منطقه آزاد شد

استاندار اردبیل خواستار تسریع در توسعه منطقه آزاد شد

استاندار اردبیل در دیدار با دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد بر ضرورت تسریع در رفع موانع اجرایی، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از توسعه منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی این استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی، استاندار اردبیل در دیدار با حسین فروزان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، آخرین وضعیت توسعه منطقه آزاد اردبیل و منطقه ویژه اقتصادی نمین و همچنین راهکارهای رفع موانع پیش‌روی این دو مجموعه را بررسی کرد.

امامی در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی استان اردبیل در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و ترانزیت، بر ضرورت تسریع در رفع موانع اجرایی، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی تأکید کرد.

در ادامه، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اعلام آمادگی برای همکاری و پیگیری موضوعات مطرح‌شده، بر ضرورت هماهنگی و تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و دبیرخانه شورای‌عالی به‌منظور تسهیل فرآیندها و شتاب‌بخشی به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

در پایان این دیدار، دو طرف بر استمرار پیگیری مصوبات، رفع موانع اجرایی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های منطقه آزاد اردبیل و منطقه ویژه اقتصادی نمین با هدف رونق تولید، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار تأکید کردند.

کد مطلب 6907371
زهره آقاجانی

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